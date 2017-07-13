TÜMSİAD, Sağlık’ı ziyaret etti

TÜMSİAD Kocaeli şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi

TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, genel sekreter Özkan Naz dernek üyeleri Abdulkadir Yılmaz ve Yunus Dursun yeni göreve başlayan Genel Müdür Ali Sağlık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ifade eden Başkan Erdoğan Yılmaz,“Uzun yıllar İSU’da çeşitli görevlerde bulunan Genel Müdür Ali Sağlık’ın yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Dernek olarak üzerimize düşen görev varsa her zaman yanınızdayız” dedi.

“HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırmak için her kesim ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sürekli yatırım yapan altyapı kurumu olarak meslek örgütlerinden her zaman destek beklediklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Sağlık, şunları söyledi; ”Bu kurumlar hizmet kurumlarıdır. Bizde bu kurumlarda hizmetçi olarak hizmet etmeye geldik. Bu zamana kadar kurumun başarısı için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra artan sorumluluğumuz ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. İyi şeyler yapılıyorsa hepimiz yararlanacağız, kötü şeyler de yapılıyorsa hepimiz etkileneceğiz. Ondan dolayı hep beraber çalışacağız” dedi.