  • BIST 103.919
  • Altın 140,084
  • Dolar 3,5637
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 29 °C

TÜMSİAD, Sağlık’ı ziyaret etti

»
TÜMSİAD, Sağlık’ı ziyaret etti
TÜMSİAD Kocaeli şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi

TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, genel sekreter Özkan Naz dernek üyeleri Abdulkadir Yılmaz ve Yunus Dursun yeni göreve başlayan Genel Müdür Ali Sağlık'ı makamında ziyaret etti.  Ziyarete yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ifade eden Başkan Erdoğan Yılmaz,“Uzun yıllar İSU’da çeşitli görevlerde bulunan Genel Müdür Ali Sağlık’ın yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Dernek olarak üzerimize düşen görev varsa her zaman yanınızdayız” dedi.

 

“HEP BERABER ÇALIŞACAĞIZ”

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli’nin yaşam kalitesini artırmak için her kesim ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sürekli yatırım yapan altyapı kurumu olarak meslek örgütlerinden her zaman destek beklediklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Sağlık, şunları söyledi; ”Bu kurumlar hizmet kurumlarıdır. Bizde bu kurumlarda hizmetçi olarak hizmet etmeye geldik. Bu zamana kadar kurumun başarısı için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra artan sorumluluğumuz ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. İyi şeyler yapılıyorsa hepimiz yararlanacağız, kötü şeyler de yapılıyorsa hepimiz etkileneceğiz. Ondan dolayı hep beraber çalışacağız” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca’da ‘Urfa Sıra Geceleri’13 Temmuz 2017 Perşembe 13:11
  • AGD, 15 Temmuz etkinliklerine katılacak13 Temmuz 2017 Perşembe 12:52
  • Ürkek kedi, herkesi peşinden koşturdu!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:47
  • 70 öğretim üyesinden 15 Temmuz’da bildirisi13 Temmuz 2017 Perşembe 11:45
  • Herkes onu bu fotoğrafla tanımıştı... Yolu Kocaeli'ye düştü13 Temmuz 2017 Perşembe 11:41
  • Tramvay hattına park edilen araçların sonu bu!13 Temmuz 2017 Perşembe 11:27
  • İzmit'i yılan korkusu sardı!13 Temmuz 2017 Perşembe 10:36
  • Başkan Akın Doğan’dan Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’13 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
  • Yücel Alpay Demir, görevi resmen devretti13 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
  • Kocaeli'deki kaç tane otomobil var?13 Temmuz 2017 Perşembe 09:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim