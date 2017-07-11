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TÜMSİAD’dan Vali Aksoy'a ziyaret

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TÜMSİAD’dan Vali Aksoy'a ziyaret
Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz, “Valimiz ile birlikte Kocaeli’ye hizmet etmekten büyük onur duyacağız” dedi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kocaeli Şube Başkanı Erdoğan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valiliğine atanan Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan Yılmaz, “Sayın Valimiz ile birlikte Kocaeli’ye  hizmet etmekten büyük onur duyacağız” dedi.

 

“ONUR DUYUYORUM”

Son Valiler Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atandığını belirten Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli, Türkiye’nin önemli illerinin başında geliyor. Burada görev yapmaktan ve yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu görevimizi yaparken bir çok kurum ve kuruluşumuzla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

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