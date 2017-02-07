Tuncaboylu “Doğma büyüme İzmitliyim. İyi bir Kocaelisporluyum. Sanayide dükkanımız var. Elimden geldiği kadar Kocaelispor gerek A Takım gerekse de alt yapıda destek olmaya çalışıyorum. Başkan, yönetim ve hocalarımız arasında iyi bir iletişim var. En büyük destekçim İsmail Kolaylı” ifadelerine yer verdi.
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Tunç Tuncaboylu: Elimden geleni yapıyorum
Kocaelispor’da İsmail Kolaylı ile birlikte alt yapı yöneticiliği yapan Tunç Tuncaboylu, elinden geldiği kadar Kocaelispor’a faydalı olmaya çalıştığını belirtti.
Etiketler: TunçTuncaboylu, kocaelispor
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