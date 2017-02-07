Tunç Tuncaboylu: Elimden geleni yapıyorum

Kocaelispor’da İsmail Kolaylı ile birlikte alt yapı yöneticiliği yapan Tunç Tuncaboylu, elinden geldiği kadar Kocaelispor’a faydalı olmaya çalıştığını belirtti.

Tuncaboylu “Doğma büyüme İzmitliyim. İyi bir Kocaelisporluyum. Sanayide dükkanımız var. Elimden geldiği kadar Kocaelispor gerek A Takım gerekse de alt yapıda destek olmaya çalışıyorum. Başkan, yönetim ve hocalarımız arasında iyi bir iletişim var. En büyük destekçim İsmail Kolaylı” ifadelerine yer verdi.