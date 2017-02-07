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Tuncay Emir minikleri ikinci döneme ‘merhaba’ dedi

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Tuncay Emir minikleri ikinci döneme ‘merhaba’ dedi
Tuncay Emir Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini renkli etkinlikler karşıladı

Alikahya’da eğitim veren Tuncay Emir Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine oldukça keyifli başladı. Daha iyi bir eğitim-öğretim için eğlenceli bir başlangıç yapılırken minikler gün boyu dans etti, öğretmenleri ile hasret giderdi.

 

“MUTLU BİR DÖNEM DİLEDİ”

Kurumun açılış etkinliklerini yürüten Kurum Organizasyon Sorumlusu Büşra Taş, “Sürekli kendini yenileme önceliği olan kurumumuzun bu tarz başlangıçlar yaparak eğitimin zirve başarısına kolaylıkla ve en eğlenceli yolla ulaşmasını hedeflemekteyiz” diyerek tüm öğrencilere öncelikle sağlıklı, sonra da mutlu ve eğlenceli bir dönem diledi.

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