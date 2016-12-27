Tuncay Emir’de Yerlı Malı Haftası

Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nda önce yeni dönem tanıtım toplantısı yapıldı. Yerli Malı Haftası kutlamaları ardından postacı etkinlikleri görüntülendi

Geçtiğimiz hafta Ramada İzmit Otel gerçekleştirilen yeni dönem toplantısına ilgi büyüktü. Toplantıda Tuncay Emir Eğitim Kurumları’nın danışmanı Kocaeli üniversitesi Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Dç. Dr. Elif Çelebi Öncü önderliğinde 2017-2018 eğitim öğretim programı sunumu yapıldı ve ders programları hakkında bilgi verildi. Beraberinde okulun diğer uygulamaları hakkında sunumu okulun eğitim koordinatörü Yasemin Şen Tüylü yaptı.

TADINI ÇIKARDILAR

Hafta sonu gerçekleştirilen toplantının ardından hafta içi yerli malı haftasını uzun uzun kutlandı. Minikler tutumlu yaşamanın önemini ve yerli malların değerini aşılanmaya çalışılan bu özel günde Karadeniz bölgesinden Ege bölgesine, Marmara bölgesinden Akdeniz bölgesine kadar meşhur yiyeceklerin tanıtımını yapan sınıflar paylaşmanın tadını çıkardı.