Atatürk ilke inkılaplarına bağlı, il ve ilçe disipliniyle, sportif ve sanat faaliyetleriyle adından söz ettiren bir okul olmayı vizyon edinen, huzurlu ve uyumlu bir eğitim ve öğretim yapma misyonu ile hareket eden Körfez'in önemli okullarından TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi örnek bir projeye imza attı. ‘Bir kitap da sen getir’ kampanyası tüm hızıyla devam ederken öğrenciler de kampanyaya ilgi gösterdi. Okul Müdürü Veysel Okutan, proje sayesinde öğrencilerin bol bol kitap okuyacağını söyledi.
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TÜPRAŞ Anadolu Lisesi’nde örnek kampanya
Körfez'in önemli okullarından TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde ‘Bir kitap da sen getir’ kampanyası tüm hızıyla devam ediyor
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