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Tüpraş, üretim operatörleri alacak!

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Tüpraş, üretim operatörleri alacak!
Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde görev yapmak üzere üretim operatörleri işe alınacak. Başvurular 12 Mart Pazar gününe kadar sürecek

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde görev yapmak üzere meslek yüksek okulları, endüstri meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise, Anadolu Teknik Lisesi ve çok programlı liselerin çeşitli bölümlerinden mezun üretim operatörleri işe alınacak. İş başvurularının en geç 12 Mart Pazar günü saat 24.00’a kadar Tüpraş web sitesinden (www.tupras.com.tr) ‘İzmit Rafinerisi İlanına’ yapılması gerekiyor.

 

BAŞVURULAR GİZLİ TUTULACAK

Tüm başvurular gizli tutulacak olmakla birlikte sınava başvuran adaylar süreç ile ilgili olarak SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilecek. 2015-16-17 yıllarında sınava katılan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Elden, e-posta, mektup gibi yollarla yapılan başvurular da dikkate alınmayacak. Başvuru formlarında ise eksik, yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

 

ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

3’lğ vardiya düzeninde çalışabilmek

1989 ve sonrası doğumlu olmak

Erkek adaylar içi askerlik hizmetini tamamlamış olmak

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumu olmayan

Kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi alanlarda çalışmaya engeli olmayan

İşe kabulü halinde Körfez, İzmit ve Derince ilçelerinde ikamet etmek

Tercihen MS Office programlarını kullanabilmek

Tercihen İngilizce bilen 

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