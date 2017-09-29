  • BIST 102.422
  • Altın 147,273
  • Dolar 3,5525
  • Euro 4,1924
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 19 °C
  • Sakarya : 16 °C

Tüpraş'ta siren sesleri!

»
Tüpraş'ta siren sesleri!
Tüpraş'ta sabah saatlerinde çalan sirenler vatandaşları telaşlandırdı.

Tüpraş Yarımca Rafinerisinde bu sabah çalan sirenler merak uyandırdı. Sirenleri duyan vatandaşlar önce telaşlansalar da gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldılar.

 

TADBİKAT

Tüpraş, önceden duyurduğu yangın tatbikatlarından birisini yaptı. Her hangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak isteyen Tüpraş’ta, özellikle yangınlara karşı çok iyi hazırlanmış donanımlı bir ekip bulunuyor. Bu ekip de aralıklı olarak yaptığı yangın tatbikatlarıyla her an her durumda hazırlıklı olduğunu gözler önüne seriyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe'nin hayalini o firma hayata geçirecek28 Eylül 2017 Perşembe 16:59
  • Başkan Baran, not aldı28 Eylül 2017 Perşembe 16:53
  • Karaosmanoğlu, hekimleri takdir etti28 Eylül 2017 Perşembe 16:52
  • Ulusal Egemenlik kütüphanesine kavuştu28 Eylül 2017 Perşembe 16:51
  • Özdemir’den Tarım’la buluştu28 Eylül 2017 Perşembe 16:30
  • Gebze İMH’de görev değişimi28 Eylül 2017 Perşembe 16:29
  • Başkan Köken gazileri ağırladı28 Eylül 2017 Perşembe 16:28
  • Hüseyin Ayaz, incelemede28 Eylül 2017 Perşembe 16:27
  • Kent Konseyi’nden Ellibeş’e ziyaret28 Eylül 2017 Perşembe 16:26
  • Vali Aksoy'a ziyaretler sürüyor28 Eylül 2017 Perşembe 16:24
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim