Tüpraş'ta siren sesleri!

Tüpraş'ta sabah saatlerinde çalan sirenler vatandaşları telaşlandırdı.

Tüpraş Yarımca Rafinerisinde bu sabah çalan sirenler merak uyandırdı. Sirenleri duyan vatandaşlar önce telaşlansalar da gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldılar.

TADBİKAT

Tüpraş, önceden duyurduğu yangın tatbikatlarından birisini yaptı. Her hangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak isteyen Tüpraş’ta, özellikle yangınlara karşı çok iyi hazırlanmış donanımlı bir ekip bulunuyor. Bu ekip de aralıklı olarak yaptığı yangın tatbikatlarıyla her an her durumda hazırlıklı olduğunu gözler önüne seriyor.