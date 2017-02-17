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Turan: Beldenin sorunlarına çözüm istiyoruz

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Turan: Beldenin sorunlarına çözüm istiyoruz
Kullar Diriliş ve Fetih Derneği Başkanı Sinan Turan “Beldemizde yaşanan sorunların aşılmasında köprü olmak için kurulduk. Beldemizin acil çözülmesi gereken sorunları vardır. Bunlar için çalışmaktayız” dedi.

Kullar Diriliş ve Fetih Derneği kuruldu. Başiskele Kullar Beldesi’nde yaşayan gençler tarafından kurulan derneğin amacı belde de yaşanan sorunların çözümünün yanı sıra gençlerin geleceğe hazırlanmasını amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde resmi kuruluş işlemlerini tamamlayan Kullar Diriliş ve Fetih Derneği’nin kurucu başkanı Sinan Turan oldu.

 

YÖNETİM KURULU OLUŞTU

Kullar Diriliş ve Fetih Derneği’nin kurucu başkanlığını Sinan Turan üstlenirken, yönetim kurulunda Emre Köksal, Mehmet Zorlu, Erol Kılıç, Fatih Kaval, Numan Kavallıoğlu, Gökhan Suna, Salim Çoban, Ramazan Kaplan, Oğuz çakım, Bünyemin Çoban yer aldı.

 

KÖPRÜ OLACAĞIZ

Kullar Diriliş ve Fetih Derneği kurulması sonrasında dernek merkezsinde ilk toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Sinan Turan “Derneğimiz kurulması sonrasında 250 üyemiz bulunmaktadır. Derneğimiz belde içerisinde sosyal dayanışmayı sağlamaktır. Gençlerimiz ile bir arada bulunarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak istiyoruz. Kullar Belde’sinde yaşanan sorunların yetkili mercilere iletilmesi noktasında köprü olmak istiyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz” dedi.

 

SORUNLARI SIRALADI

Dernek binasında yapılan toplantıya muhtarlar, kooperatif başkanları, dernek ve STK temsilcileri katılması dikkat çeken Kullar Diriliş ve Fetih Derneği çalışmalarına hızlı başladı. Dernek Başkanı Turan “Yapılan ilk toplantımızda Kullar Beldesi sınırları içerisinde ilk etapda belirlen sorunlar dile getirildi. Belde sakinlerinin belde ve kot problemleri, Kentsel Dönüşüme sokulan bölgelerde çalışmaların ağır gitmesi, belde sınırları içerisinde kurulu bulunan fabrikalara maalesef burada yaşayanlar istihdam edilmiyor. Belde içerisinde ana arter durumunda olan Kullar yolunda yaşanan ölümlü kazalar halkımızın canına tak etmiştir. Ayrıca gençlerin sosyal alan ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK     

 

  

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