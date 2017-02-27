Turancı hareket Hocalı’yı unutmadı

Turancı Hareket Platformu(THP) Kocaeli İl Başkanlığı ve Kocaeli Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Hocalı Soykırımı’nın 25.yıl dönümünde konferans düzenlemek için bir araya geldi

26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesi’ndeki Hocalı kasabasında Rus destekli Ermeni birliklerinin 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişiyi katletmesinin 25. yıl dönümünde Turancı Hareket Platformu Kocaeli İl Başkanlığı ve Kocaeli Azerbaycan Öğrenciler Birliği bir konferans düzenledi. Türk Ocakları Kocaeli şubesi başkanı Yücel Alpay Demir ve Kamu-Sen Kocaeli İl Başkanı Yaşar Şanlı’nın da katıldığı Konferansa öğrencilerin ve halkın ilgisi yüksekti. Konuşmacı olarak Azerbaycan Milletvekili Melahat İbrahim kızı ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar katıldı.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Açılış konuşmasını Kocaeli Azerbaycan Öğrenciler Birliği Başkanı Orhan Bahşıyev yaptı. Daha sonra THP il başkanı Hüseyin Güllü konuşmasıyla beğeni topladı. Hüseyin Güllü, “Türk olmanın verdiği güçle bu kutlu davayı hep ileri taşımak için çalışacak ve mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz ”dedi. Daha sonra Bilal Dündar söz alarak ”Bir millet iki devlet olduğumuzu bu yolda birlikte yürümemiz gerektiğini” dile getirdi. Son olarak söz alan Milletvekili Melahat İbrahim kızı: Dünyanın her yerinde Hocalı ’ya adalet arayacaklarını, Azerbaycan’ın bu konuda çok hassas olduğunu ve hala hakkını dünya kamuoyunda aradığını söyledi. Konferans bitiminde konuşmacılara plaket takdimi yapıldı.