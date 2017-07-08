Turbo İsmail’den Vali Aksoy’a ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret eden Başiskele Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, “25 senelik muhtarım, inşallah sizinle 30 yılımızı dolduracağız” dedi

S.S. 4 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Başkanı ve Başiskele Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, Diyarbakır’dan ilimize atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Özkar, Vali Aksoy’a kendini tanıtarak, “Allah utandırmasın. Karadeniz’de herkes lakabıyla bilinir. Kocaeli’mizde 502 muhtar var. Onların hepsi muhtar ama bir tane turbo var. Beni burada Turbo İsmail olarak bilir herkes. 25 senelik muhtarım, inşallah sizinle 30 yılımızı dolduracağız” dedi. Vali Aksoy da ziyaret karşısında teşekkürlerini sundu.