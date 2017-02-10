Turgut Özal Anasınıfı minikleri yeni döneme başladı

Değirmendere Turgut Özal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri yeni döneme girmenin mutluluğunu yaşadı

Sömestr tatilinin sona ermesi ile birlikte öğrenciler okullarına kavuştu. Değirmende Turgut Özal İlkokulu Anasınıfı öğrencileri de yeni döneme mutlu bir şekilde başladı. 22 öğrenciden oluşan anasınıfında bulunan öğrenciler öğretmenleri Gülfiye Aydoğan ve arkadaşlarıyla kavuşmanın heyecanını yaşadı. Gülfiye Aydoğan, “Bugün 22 öğrencimle ikinci döneme başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerime bir dönem daha eğitim vermenin mutluluğu içerisindeyim. Bütün öğrencilerime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.