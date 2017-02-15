Turist getiren seyahat acentelerine 6 bin dolar destek

Ocak itibarıyla Türkiye'ye turist getiren acenteler uçak seferi başına 6 bin dolar destek alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ‘Ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkında kararın uygulama usul ve esaslarına dair tebliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 1 Ocak-31 Aralık 2017 arasında iniş saatleri esas alınacağı belirtilen tebliğde, belirtilen kurallara uygun acentelere uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak. Turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını amacıyla düzenlenen tebliğde, en az 100 yolcusu bulunan bir uçak ile Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına turist getiren acenteler kullanabilecek. İran’dan tebliğde adı geçen havalimanlarına aktarmalı gelen kapalı gruplar getiren veya tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acenteleri yararlandırılacak. Ayrıca, desteğin dahiline en az 100 yolcu ile tarifesiz sefer yapan bir uçağın yolcularını belirtilen havalimanlarının farklı ikisine indirmesi halinde de yararlanacak.

UÇAK SEFERLERİ DIŞINDA

Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleştirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışında olacak. Fakat seyahat acentesinin bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, bir uçakta aynı acenteye ait en az 11 kişi olması gerektiği belirtildi. 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçak seferlerinde en az 150 yolcu getiren seyahat acentesine uçak başına destek tutarı 8 bin dolar olacak. Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için ilgili kanun hükümleri uygulanacak. Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen seyahat acenteleri ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat acentelerinin işlemleri resen durdurulacak ve destekten yararlandırılmayacak. Ayrıca bu seyahat acenteleri hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak.