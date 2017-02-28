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Türk Eğitim- Sen Başkanı Yaşar Şanlı: İhaneti anlatmaya çalıştık

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Türk Eğitim- Sen Başkanı Yaşar Şanlı: İhaneti anlatmaya çalıştık
Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yaşar Şanlı gerçekleştirdiği basın açıklamasında 2015 Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesi hayata geçmediğini belirtti

Türkiye Kamu-Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yaşar Şanlı sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika üyeleri ve kamu çalışanlarının da katıldığı basın açıklamasında konuşan Şanlı,” Toplu Sözleşmeye 5 ay kaldı, henüz 2015 Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesi hayata geçmiş değil. Memur kardeşim defalarca aldatıldın, 2013'de masada kazanılan enflasyon farkını, 2015 yılında, maddeyi değiştirenler, neye imza attığını dahi hesap edemeyenler masada bıraktılar. Türkiye Kamu Sen olarak, yaklaşık 5 milyon kişiye yapılan bu ihaneti anlatmaya çalıştık” dedi.

 

İHANETİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK

Şanlı gerçekleştirdiği basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Toplu Sözleşmeye 5 ay kaldı. Henüz 2015 Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin 20 maddesi hayata geçmiş değil. Memur kardeşim defalarca aldatıldın. 2013'de masada kazanılan enflasyon farkını, 2015 yılında, maddeyi değiştirenler, neye imza attığını dahi hesap edemeyenler masada bıraktılar. Bu hata 2015 Ocak ayından bu yana ve bundan sonra her ay, emekli ve memurun %1.8 maaş kaybına, öğretmenin ek dersine, emeklinin ikramiye ve maaş kaybına da sebep oldu. Türkiye Kamu Sen olarak, yaklaşık 5 milyon kişiye yapılan bu ihaneti anlatmaya çalıştık. Sendikal tercihlerinize dikkat edin dedik. Biz bize düşeni yaptık. 4C'li, 4 B'li, vekil ebe, hemşire, imam, 5393 sayılı yasaya tabi olanlar, İHS'liler hep bu dönemin ürünü değil midir? Çalışma hayatı adeta hercümerç edilirken, bir defa dahi eylem, miting yapmayanlarla gidişat neresidir”.

 

MEMURLARA SESLENİYORUM

“Şu günlerde dahi gözümüzün içine bakılarak, devlet memurluğu kavramının kaldırılacağı, tapulu memurluğa son verileceği gibi, hiç de yakışıksız ifadelerle söylenmiyor mu” diyen Şanlı,” Hangi sendika üyesi olursa olsun, tüm memurlara sesleniyorum, bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir, olmuştur da ancak biz asla memura ihanet etmedik, etmeyiz. Toplu Sözleşmeye 5 ay kala, hala mı mücadele dışında kalmak için gerekçeler üreteceksiniz. Sizi, pazarlama şirketi olmaktan başka, bir şey olmadıklarını çok da iyi bildiğiniz yapılara teslim olmaya devam mı edeceksiniz? Duruşumuz belli, ilkelerimiz belli, sözümüz ortada karar ve sorumluluk tüm kamu çalışanlarına aittir. 15 Temmuz'dan bu yana, mağduriyet yaşayan üyesine dahi kapılarını kapatanları unuttunuz mu? Geç olmadan, gelecek, telafisi imkansız kayıplarımıza engel olabilmek, pişmanlık duymamak, en azından vicdani rahatlık duyabilmek için tercihimiz Türkiye” diyerek açıklamasını sonlandırdı. Serkan BORLAK

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