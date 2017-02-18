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Türk Haber-Sen Sert’i tebrik etti

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Türk Haber-Sen Sert’i tebrik etti
Kocaeli Türk Haber-Sen Teşkilatı, üyeleri ile bir araya gelerek Kocaeli PTT Başmüdürü Adnan Sert’e görevinde başarılar diledi.

Toplantıda Genel Başkan Sedat Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Tahir Karatop, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Şube Başkanı Ali Çolak ve Türk Haber-Sen İl Temsilcisi Yasin Pazar hazır bulundu.

 

“MİLLİ DURUŞ SERGİLEDİK”

Sedat Yılmaz, üyeler arasındaki kaynaşmanın çalışma hayatına olumlu yansıdığını ifade ederek, “İmkanlarımız ölçüsünde bu tür toplantılar yapılacak. Milli bir duruş sergileyen sendikamız ilkelerinden sapmadan daima Hak’ın mücadelesini vermiş, hak etmeden hiçbir talebi olmamıştır” dedi.

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