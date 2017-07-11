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Türk sinemasının acı kaybı!

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Türk sinemasının acı kaybı!
Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Fikret Hakan, 83 yaşında akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 23 Nisan 1934 doğumlu Hakan'ın ölümü sinema ve sinemasever camiasında büyük bir üzüntü ile karşılandı.

 

Fikret Hakan Kimdir?

Balıkesir doğumlu Fikret Hakan'ın gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak'tır. 23 Nisan 1934'te Balıkesir'de doğan Hakan'ın annesi hemşire babası ise edebiyat öğretmenidir. Hakan, gazetecilikten tiyatroya, oradan da sinemaya kadar birçok alanda aktif olarak çalışmıştır. Bir dönem Türk sinemasına damgasını vuran ve kendisine ödül getirecek olan bir çok sinema filminde rol almıştır.

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