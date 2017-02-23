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Türkan Doğançay vefat etti

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Türkan Doğançay vefat etti
İzmit Şirintepe Mahallesi Doğançay Sokak adresinde ikamet eden merhum eski muhtar Selahattin Doğançay’ın eşi Türkan Doğançay (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Türkan Doğançay’ın cenazesi Plaj Yolu Şirintepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

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