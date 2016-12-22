Turkcell, 4.5G’de Türkiye'nin lideri

Turkcell, Türkiye'nin mobil internet hız ortalamasını yukarılara taşımayı başardığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; dünyada internet bağlantı hızını test eden Speedtest'in geliştiricisi Ookla tarafından yayınlanan Türkiye raporu, 4.5G ile Türkiye'nin mobil internet indirme hızının bir önceki yıla göre yüzde 206 arttığı, Turkcell'in hızının en yakın rakibinden yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu belirtildi.

YÜZDE 580 YÜKSELİŞ

Mobil internet hız ortalaması üçüncü sıradaki operatörün ise yaklaşık 2 katı olduğu belirtilen şirket, Türkiye'nin yükleme hız ortalamalarının da yine bir önceki yıla göre yüzde 580 oranında yükseldiği kaydetti.