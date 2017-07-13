Turkcell fotoğraf tutkusunu yeni bir boyuta taşıyor

Turkcell T serisinin en yeni ve en akıllı telefonu T80 görücüye çıktı

Yüksek teknolojiye sahip yeni T80, kolay kullanımlı arayüzü, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunan T80’in ön yüzündeki flaşlı 13 megapiksellik kamerası karanlık ortamlarda da kolayca özçekim yapabilme imkânı sunuyor.

PARMAK İZİ OKUMA

Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetrelik süper inceliğin yanı sıra metal şık tasarıma sahip. Üstelik parmak izi okuma teknolojisiyle de T80’in ekran kilidini açmak hem daha güvenli hem daha hızlı hale geliyor. T serinin bu en yeni ve en akıllısı T80, en iyi teknik özelliklere sahip telefonu uygun fiyatla almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tarifeye ek 39 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunulan T80’in peşin fiyatı ise 1.299 TL. T serisi akıllı cihaz ailesinin 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü söyleyen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Bugün T serisinin en gelişmiş cihazı olan T80, bir telefondan daha çok hayata değer katan Turkcell uygulamalarıyla zenginleştirilmiş uçtan uca bir dijital deneyim sunuyor” dedi.