  • BIST 103.919
  • Altın 140,084
  • Dolar 3,5637
  • Euro 4,0620
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 29 °C

Turkcell fotoğraf tutkusunu yeni bir boyuta taşıyor

»
Turkcell fotoğraf tutkusunu yeni bir boyuta taşıyor
Turkcell T serisinin en yeni ve en akıllı telefonu T80 görücüye çıktı

Yüksek teknolojiye sahip yeni T80, kolay kullanımlı arayüzü, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunan T80’in ön yüzündeki flaşlı 13 megapiksellik kamerası karanlık ortamlarda da kolayca özçekim yapabilme imkânı sunuyor.

 

PARMAK İZİ OKUMA

Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetrelik süper inceliğin yanı sıra metal şık tasarıma sahip. Üstelik parmak izi okuma teknolojisiyle de T80’in ekran kilidini açmak hem daha güvenli hem daha hızlı hale geliyor. T serinin bu en yeni ve en akıllısı T80, en iyi teknik özelliklere sahip telefonu uygun fiyatla almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tarifeye ek 39 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunulan T80’in peşin fiyatı ise 1.299 TL.  T serisi akıllı cihaz ailesinin 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü söyleyen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Bugün T serisinin en gelişmiş cihazı olan T80, bir telefondan daha çok hayata değer katan Turkcell uygulamalarıyla zenginleştirilmiş uçtan uca bir dijital deneyim sunuyor” dedi. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vodafone’dan yeni Sony Xperia fırsatı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:26
  • Ford Trucks, Avrupa’da iddialı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:23
  • Araştırmacı yazar Müge Uçar, UMF Yapı Emar Delüxs’te12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:30
  • Hyundai Assan'dan itfaiyeye destek11 Temmuz 2017 Salı 17:30
  • Hyundai Yeni i30 sınıfının en güvenlisi11 Temmuz 2017 Salı 13:28
  • Neco Döner Şirinköy’de açıldı10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:24
  • Toyota’nı şimdi al 2018’de ödemeye başla10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:35
  • Körfez’e iki yeni işletme daha10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:33
  • Foşa Garden’da açık büfe kahvaltı keyfi bi'başka08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:29
  • Vestel’den dev yatırım08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:46
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim