Turkcell’e insanlık ödülü

New York’ta Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirilen tek Türk şirketi, mültecilere yönelik insani hizmetlerinden dolayı Turkcell oldu

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact, bu yıl da kalkınma hedeflerine en çok destek olan dünyanın 10 özel sektör liderini belirledi. 10 isimden biri, Turkcell’in Suriyeli mültecilere yönelik hizmetleri ve desteklerinden dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu oldu.

BÜYÜK BAŞARI

Birleşmiş Milletler’in dünyada yoksulluğu ortadan kaldırmaya ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamaya yönelik başlattığı sürdürülebilirlik platformu Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi), Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmalarından dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ öncüsü seçti. Terzioğlu, 10 isimden oluşan listeye Türkiye’den giren tek isim oldu. Çalışmalarıyla insani ve sürdürülebilir kalkınmayı öncelikleri arasına alan Turkcell, 2007’den bu yana Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu Global Compact’in üyesi. Global Compact’in Türkiye’de 250 şirket ve sivil toplum kuruluşu üyesi bulunuyor.