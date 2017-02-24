Turkcell’li atletler Belgrad’da sahne alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları 25 Şubat’ta bu kez Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda bot gösterecek. 25 Şubat’ta Sırbistan’ın başkent Belgrad’da gerçekleştirilecek tek günlük organizasyonda, Türkiye’yi 13 kadın ve 22 erkek, toplam 35 sporcu temsil edecek.
Milliler son şampiyonada 15madalya kazandı
Kombank Arena’da düzenlenecek olan 22. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’na 16 ülkeden sporcular katılacak. Atletler 12’si kadınlarda 12’si de erkeklerde olmak üzere toplam 24 finalde altın madalya kazanmaya çalışacak. Son 5 yılda Balkan Salon Atletizm Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Türkiye, 2016 yılındaki organizasyonu 6 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamlamış ve ikinci olmuştu.
Belgrad’da yarın (25 Şubat) düzenlenecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak atletler ve disiplinleri ise şöyle:
ERKEKLER
60 metre: Ertan Özkan, Yiğitcan Hekimoğlu
400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel
800 metre: Sercan Basım, Hasan Basri Güdük
1500 metre: Süleyman Bekmezci, Ömer Oti
3000 metre: Turgay Bayram
60m engelli: Batuhan Eruygun, Mehmet Güneş
Yüksek atlama: Alperen Acet, Metin Doğu
Uzun atlama: Kaan Şencan
Sırıkla atlama: Ümit Sungur
Gülle atma: Murat Gündüz
Üç adım atlama: Necati Er, Can Özüpek
4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Mehmet Güzel, Fahri Arsoy, Mahsum Korkmaz, Akın Özyürek, Enis Ünsal
KADINLAR
60 metre: Nimet Karakuş, Melike Malkoç
800 metre: Damla Çelik
1500 metre: Emine Hatun Tuna
3000 metre: Tuğba Güvenç
60 metre engelli: Özge Soylu, Beyza Tilki
Uzun atlama: Cemre Bitgin, Ecem Çalağan
Üç adım atlama: Cemre Bitgin, Beyza Tilki
Gülle atma: Emel Dereli, Sare Bostancı
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Büşra Pekşirin