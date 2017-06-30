Türkiye, 15 yıllık AKP iktidarı döneminde itibar mı kaybetti?

Mesut Akbulut

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, önceki gün basın açıklaması yaptı…

Kavaz, 2002 ile 2017 yılı arasındaki 15 yılı değerlendirdi…

Bilindiği gibi bu süreç, AKP iktidarının 15 yıllık dönemini kapsıyor…

“TÜRKİYE İTİBAR KAYBETTİ”

ADD İzmit Şube başkanı Ahmet Kavaz’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“2002 - 2017 yılları arasındaki 15 yıllık süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu modem Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda kan kaybettiği, itibar kaybettiği, laiklik ve hukuk devleti yapısından uzaklaştığı, kısacası Mısır’daki Müslüman Kardeşlerin ideolojisinin hayata geçirildiği bir dönem olmuştur.

“DEVLET TARİKATLARA TESLİM EDİLDİ”

Devletin hemen hemen her kademesi emperyalizmin casusluk teşkilatı olan tarikatlara teslim edilmiş, bunun sonucu olarak ta ordumuzun tasfiyesine yönelik KUMPASLAR birbirini izlemiştir.

1971’ den bu yana ilk defa bir genelkurmay başkanı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla cezaevine gönderilmiştir.

ASKERDEKİ YEMEK İHALELERİ

Askeri okulların, askeri hastanelerin kapatılması, yaptıkları yemek ihaleleriyle Mehmetçiğimizin yaşamı ve sağlığıyla oynamaları, tahammül sınırlarımızı aşmıştır.

ÜST DÜZEY CASUSLAR İŞ BAŞINDA

Yine bu dönemde, polis teşkilatı, adalet ve eğitim sistemi tümüyle felç edilmiş, kurumlar gerici ideolojinin emir komuta merkezlerine dönüşmüştür.

İmamlar ve mahrem imamlar denen üst düzey casuslar tüm kamu kurumlarını denetler hale gelmişlerdir.

Ülkemizin dört bir tarafı, nereden beslendikleri ve gelecekte hangi radikal gruplara hizmet edeceği bilinmeyen tarikat, cemaat, vakıf adıyla açılmış okul, yurt gibi gerici ve çağdışı kurumlarla örümcek ağı gibi sarılmıştır.

Dış politikada ki ümmetçi tavır, sınırlarımızı ateş çemberine çevirmiş ve terör örgütlerinin yeni mevziler kazanmasına sebep olmuştur.

Ülkemize ağır bir ekonomik fatura ve pek çok sosyal problemi de beraberinde getiren 3 milyonu aşkın mülteci de yine bu dönemde gelmiştir.

ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK

Bu nedenlerden ötürü;

Ana muhalefet partisinin Ankara’dan başlatmış olduğu ADALET YÜRÜYÜŞÜ, özünde, Cumhuriyete, ATATÜRK devrim ve ilkelerine, bilimsel eğitime ve hukuk devletine sahip çıkma yürüyüşüdür.

Bizlerde Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi olarak bu çerçevede bu yürüyüşü destekliyoruz. Sevgi saygılarımızla...”

ADALET GÜVEN AZALDI

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz’ın 15 yıllık değerlendirmesi böyle…

AKP, 15 yıldır iktidarda…

AKP, bu 15 yıllık süreç içinde yaptığı uygulamalarla Türkiye Cumhuriyetinin dokusuna zarar verdi… Yargıya, hukuka, adalete güven azaldı…

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez bir ana muhalefet lideri ADALET YÜRÜYÜŞÜ yapıyor…

Ankara’dan başlayan yürüyüş, tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun yattığı İstanbul Maltepe Cezaevi’nde sona erecek…

Adalet Yürüyüşü’ne her geçen gün destek büyüyor…

Ankara’dan başlayan yürüyüşçüler, Sakarya’ya vardı…

Yarın, öbürsü gün gün, Kocaeli’ye gelecekler…

Uzuntarla İbrikdere mevkiinde konaklama yapacaklar…

YÜRÜYÜŞ BİR MİLATTIR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaletsizliği karşı başlattığı ADALAT YÜRÜYÜŞÜ, beklenenden daha çok ilgi gördü…

Adalete güveni kalmayan herkes, bu yürüyüşe destek veriyor…

Açıkçası ben de bu yürüyüşe destek verenlerden biriyim…

Nasıl ki 15 Temmuz darbe girişimi, nasıl ki 16 Nisan referandumu bir milat olduksa, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşü de milat olarak kabul edilecektir…