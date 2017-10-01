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Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi

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Türkiye Avrupa'nın en genç ülkesi
Türkiye, yüzde 8,3'lük yaşlı nüfus oranıyla "Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi" konumunda bulunuyor. Nüfusu 2016 itibarıyla 79,8 milyon kişi olan Türkiye'de 65 yaş ve üzerinde 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Dünya Bankası, Avrupa İstatistik Ofisi ve Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyanın en kalabalık üç ülkesinden Çin'in 1 milyar 378 milyonluk nüfusunun yüzde 10'u, Hindistan'ın 1 milyar 324 milyonluk nüfusunun yüzde 6'sı, ABD'nin 323 milyonluk nüfusunun ise yüzde 15'i yaşlılardan oluşuyor. Yaşlı nüfus oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Bu ülkeleri yüzde 2 yaşlı nüfusla Uganda, Kuveyt, Umman, Angola, Bahreyn, Burkina Faso ve Zambiya takip ediyor. Geçen yıl itibarıyla 127 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 27'si, 82,6 milyonluk Almanya'nın yüzde 21'i ve 60,6 milyonluk İtalya'nın yüzde 22'si yaşlı nüfustan oluşuyor. Dünyanın en yaşlı ülkelerinden 10,7 milyon nüfuslu Yunanistan'da ise nüfusun yüzde 21'inin 65 yaş ve üzerinde olduğu kayıtlara yansıdı.

 

Dünyanın yaşlı kıtası Avrupa

Avrupa ülkelerinden Finlandiya, Portekiz ve Bulgaristan'ın yüzde 20'si, Avusturya, İsveç, Estonya, İspanya, Hırvatistan, Fransa, Danimarka, Litvanya, Letonya ve Malta'nın yüzde 19'u, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Belçika, Macaristan, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'nin ise yüzde 18'i 65 yaş ve üzerinde bulunuyor. Öte yandan Romanya'da nüfusun yüzde 17'sinin, Polonya'da ise yüzde 16'sının yaşlılardan oluştuğu kayıtlarda yer alıyor. Türkiye ise yüzde 8,3'lük yaşlı nüfusuyla Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi konumunda. Nüfusu 2016 itibarıyla 79,8 milyon kişi olan Türkiye'de 65 yaş ve üzerinde 6,6 milyon kişi yaşıyor. Bunların yüzde 7,3'ü erkeklerden, yüzde 9,4'ü ise kadınlardan oluşuyor.

 

"Her yıl yaşlı nüfus artıyor"

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaşlı nüfusun artma eğilimi gösterdiğini belirterek, "Ülkemizdeki 65 yaş üzeri nüfus 2005 yılında yüzde 5,7 iken 2010'da yüzde 7,2 ve 2012'de ise yüzde 7,5 olmuştur. Türkiye'de yaşlı nüfusun 2050 yılında yüzde 20,8'e ulaşacağı tahmin ediliyor." dedi. Türkiye'de yaşlı nüfusun önemli bölümünün yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altında yaşadığına işaret eden Aydın, sağlıklı ve aktif yaşlanan bir toplum oluşturmak, yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Birleşmiş Milletlerin 1990 yılında 1 Ekim'i Dünya Yaşlılar Günü olarak belirlediğini anımsattı. Nüfus projeksiyonlarına göre, yakın gelecekte dünya nüfus yapısında hızlı değişimler olacağını ifade eden Aydın, nüfus ve yaş yapısındaki en önemli değişimin çocuk-yaşlı dengesinde gerçekleşeceğini ve 2050 yılında tarihte ilk kez yaşlı sayısının, çocuk sayısına ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

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