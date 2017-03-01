Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Antalya’da…

Aykut İlker Mete

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenecek Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 05-11 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da oynanacak. Başhakemliğini FIDE hakemlerimizden Özgür Can Kaygısız’ın yapacağı turnuva İsviçre Sistemi ile 9 tur üzerinden eşlendirilecek.

Düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanılacağı organizasyonda ilimizi, 11-12 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Kocaeli Kadınlar İl Birinciliğinde şampiyon olan Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Işılay Yıldız temsil edecek.

Ayrıca Van 100. Yıl Üniversitesinde Tıp Fakültesinde okuyan Kocaeli Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu spor Kulübü sporcusu olan Esra Gülbeyaz’da Van şampiyonu olarak organizasyonda yer alacak.

Son beş yılda Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonlarına baktığımızda 2012’de şu an Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu olan WGM Kübra Öztürk (ELO 2287) şampiyon, 2013-2014-2015 yıllarında üst üste üç defa, Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü sporcusu WGM Betül Cemre Yıldız (ELO 2370), 2016 yılında ise Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcusu IM Ekaterina Atalık (ELO 2435) şampiyonluğa ulaştı.

Sonuçları ELO ve UKD hesaplamalarında kullanılacak olan turnuvada şampiyon olan sporcuya 'Şampiyonluk Beratı', ilk üç sporcuya kupa ve madalya, tüm sporculara ise katılım belgesi verilecek.

Satranç dolu günler dileğiyle...

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü satranç takımında da oynayan, FM unvanlı rahmetli Ali İpek anısına bu yıl beşincisi düzenlenecek olan “Ali İpek 5. Anma Satranç Turnuvası” 04-11 Mart 2017 tarihlerinde Ankara düzenlenecek.

>>> 2017 Türkiye Küçükler I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı ve 2017 Türkiye Yıldızlar I. Ulusal Takım Havuzu Genel Kampı 15 - 19 Mart 2017 tarihlerinde Antalya Mardan Palace Otelde yapılacak.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 10-20 Haziran 2017 tarihleri arasında Budva’da (Karadağ) düzenlenecek.

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

GM Kosteniuk, Alexandra (ELO 2549/RUS)

GM Muzychuk, Anna (ELO 2558/UKR)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ad2 c5 4.exd5 Vxd5 5.dxc5 Af6 6.Agf3 Fxc5 7.Fc4 Vc6 8.Ve2 0–0 9.Ab3 Fd6 10.Abd4 Vc7 11.Ab5 Va5+ 12.Fd2 Fb4 13.c3 Fe7 14.Ff4 a6 15.b4 Va4 16.Ac7 Ka7 17.Ad4 Ac6 18.Ac2 Ab8 19.Axa6 bxa6 20.Fxb8 Ka8 21.Fe5 Fb7 22.Ad4 Fd5 23.Fb3 Fxb3 24.Axb3 Kfc8 25.0–0 Vb5 26.Ve1 Kc4 27.Ad2 Kc6 28.a4 Vd3 29.Af3 Kac8 30.Fd4 Ad7 31.Kd1 Vf5 32.Ve2 Kc4 33.Sh1 K4c6 34.Kd3 g6 35.Kfd1 K6c7 36.h3 h5 37.Ke3 Ff6 38.Fxf6 Axf6 39.Ad4 Vg5 40.Kg3 Vh4 41.Axe6 Kxc3 42.Kxc3 Kxc3 43.Ad4 Kc8 44.Af3 Vxb4 45.Vxa6 Vc3 46.Vb7 Ke8 47.Sg1 Vc2 48.Ka1 Vc3 49.Kb1 Sg7 50.g3 Va5 51.Kb4 Kd8 52.Vb5 Va8 53.Ve2 Ke8 54.Vd1 Ae4 55.Vd4+ Sg8 56.Ae5 Ag5 57.Kb3 Axh3+ 58.Sh2 Axf2 59.Vxf2 Kxe5 60.Vb2 Vxa4 61.Kf3 Vb5 62.Vc3 Ke2+ 63.Sg1 Vb1+ 64.Kf1 Vb6+ 0–1

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

GM Muzychuk, Anna (ELO 2558/UKR)

GM Kosteniuk, Alexandra (ELO 2549/RUS)

1.e4 c5 2.Af3 e6 3.c4 Ac6 4.d4 cxd4 5.Axd4 Af6 6.Ac3 Fc5 7.Axc6 bxc6 8.e5 Ag8 9.Ae4 Vb6 10.Axc5 Vxc5 11.Vd6 Vxd6 12.exd6 a5 13.b3 Af6 14.f3 0–0 15.Fe3 Ae8 16.0–0–0 e5 17.Fd3 g6 18.Fh6 Ag7 19.Khe1 f6 20.f4 Ke8 21.fxe5 fxe5 22.Kd2 Ke6 23.c5 Fa6 24.Fxa6 Kxa6 25.Fxg7 Sxg7 26.Kde2 Sf6 27.Kf1+ Sg7 28.Kef2 e4 29.Kf7+ Sh6 30.Ke7 1–0

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

WGM Tan, Zhongyi (ELO 2502/CHN)

GM Dronavalli, Harika (ELO 2539/IND)

1.d4 e6 2.c4 Af6 3.Ac3 Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3 c5 6.Af3 d5 7.0–0 cxd4 8.exd4 dxc4 9.Fxc4 b6 10.Fg5 Fb7 11.Ve2 Fxc3 12.bxc3 Abd7 13.Fd3 Vc7 14.Kac1 Ag4 15.Fe4 Kfe8 16.h3 Fxe4 17.Vxe4 Agf6 18.Ve2 Kac8 19.c4 Vb7 20.Kfe1 Va6 21.Ae5 Axe5 22.dxe5 Ad7 23.Vg4 Sh8 24.Vh5 Sg8 25.Vg4 Sh8 26.Ke4 Va3 27.Kd1 Af8 28.h4 Vc3 29.h5 h6 30.Fh4 Kc7 31.Ked4 Vc2 32.K1d3 Kc5 33.Kg3 Vh7 34.Kf4 Kc7 35.Vf3 Ad7 36.Ve2 Kf8 37.Fe7 Kg8 38.Fd6 Kcc8 39.Kxf7 Vb1+ 40.Sh2 Ac5 41.Ve3 Vh7 42.Kg6 a5 43.Fe7 Kc7 44.Kxh6 1–0

** Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası

(10 Şubat - 04 Mart 2017/IRI)

GM Dronavalli, Harika (ELO 2539/IND)

WGM Tan, Zhongyi (ELO 2502/CHN)

1.e4 c5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 d6 4.0–0 Fd7 5.Ke1 Af6 6.c3 a6 7.Fc4 b5 8.Ff1 e5 9.d4 Fe7 10.d5 Aa7 11.Abd2 0–0 12.Fd3 Ac8 13.Af1 Ab6 14.h3 Vc7 15.Ag3 a5 16.Fg5 Kfe8 17.Vc1 h6 18.Fe3 c4 19.Fc2 b4 20.Vd1 Keb8 21.Ad2 Ah7 22.Ve2 Kc8 23.Fxb6 Vxb6 24.Axc4 Vc5 25.Fd3 bxc3 26.bxc3 Fg5 27.Kab1 Kab8 28.Af1 Af8 29.Sh2 h5 30.Vxh5 Ff4+ 31.Sg1 Fb5 32.Ve2 Fxc4 33.Kxb8 Kxb8 34.Fxc4 Va3 35.Fb5 Vxc3 36.a4 Kc8 37.g3 Fg5 38.Ae3 Vb4 39.Ac4 Ad7 40.Axa5 Kc2 41.Vxc2 Vxe1+ 42.Sg2 Ac5 43.Ac6 Fd2 44.Fd3 g6 45.h4 Fc3 46.Fe2 Axa4 47.Ae7+ Sf8 48.Ac8 Fd4 49.Ff3 Vb4 50.h5 gxh5 51.Vc1 Fc5 52.Vh6+ Se8 53.Fxh5 Vxe4+ 54.Ff3 Vg6 55.Vh4 Sd7 56.Fe4 f5 57.Ae7 Vf7 58.Fxf5+ Sc7 59.f3 Ab6 60.Fe6 Vg7 61.Af5 Vf8 62.Vh7+ Sb8 63.Ae7 Ac4 64.Ac6+ Sa8 65.Vg8 Vxg8 66.Fxg8 Sb7 67.g4 Fe3 68.Ad8+ Sc7 69.Ae6+ Sd7 70.g5 Se7 71.Fh7 Ab6 72.g6 Axd5 73.g7 Af6 74.g8V Axg8 75.Fxg8 Sd7 76.Af8+ Sc6 77.Ag6 Fg5 78.Sh3 Sc5 79.Sg4 Fd8 80.Af8 Fa5 81.Ae6+ Sc4 82.Sf5 Sd3 83.Ag5 Sd4 84.Fa2 Fb4 85.Ae6+ Se3 86.Fd5 Fa5 87.Ag5 Sd4 88.Se6 Fc7 89.Ae4 Se3 90.Axd6 Sf4 91.Fe4 Fa5 92.Ab7 Fc3 93.Ac5 Sg5 94.Ad3 Fd2 95.Sxe5 Fc3+ 96.Se6 Fd2 97.Fc6 Sg6 98.Se5 Sg5 99.Se4 Sf6 100.Af2 Se6 101.Fd5+ Sd6 102.Fa2 Sd7 103.Ag4 Fg5 104.Ae5+ Sc7 105.Fb3 Fh6 106.Ac4 Fg5 107.Fa4 Sd8 108.Ae3 Sc7 109.Fb5 Sd6 110.Af5+ Sc5 111.Fe8 Sb4 112.Ad4 Fh6 113.Ae2 Sc5 114.Ff7 Fg5 115.Fa2 Fh6 116.f4 Fxf4 117.Axf4 Sb4 118.Sd4 Sb5 119.Fd5 Sb4 120.Fc4 Sa3 121.Ad3 Sa4 122.Sc5 Sa3 123.Fe6 Sa4 124.Ab4 Sa3 125.Sc4 Sb2 126.Fg4 Sc1 127.Sc3 Sb1 128.Ac2 Sa2 129.Fe6+ Sb1 130.Ae3 Sa1 131.Ac4 Sb1 132.Ad2+ Sa1 133.Ab3+ Sb1 134.Ff5+ Sa2 135.Fe4 Sa3 136.Fb1 Sa4 137.Ad4 Sa5 138.Sc4 Sb6 139.Fg6 Sc7 140.Sd5 Sd7 141.Ac6 Sc7 142.Sc5 Sd7 143.Ff7 Sc8 144.Fe6+ Sc7 145.Ae5 Sb7 146.Fd5+ Sc8 147.Sd6 Sd8 148.Ff7 Sc8 149.Sc6 Sd8 150.Ag6 Sc8 151.Fd5 Sd8 152.Sd6 Se8 153.Fb3 Sd8 154.Fa4 Sc8 155.Fc6 Sd8 156.Ae5 Sc8 157.Fd7+ Sb7 158.Ac4 Sa6 159.Sc7 Sa7 160.Fb5 Sa8 161.Ab6+ Sa7 162.Ac8+ 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Vh2+ Şf1 2.Vf2# 1–0