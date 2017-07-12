Türkiye Kulüpler Satranç Turnuvası

Aykut İlker Mete

Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) kulüpler düzeyindeki en fazla katılıma sahip organizasyonu olan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 9 Temmuz 2017 tarihinde oynanan ilk tur maçları ile başladı. 41 il ve KKTC'den katılan 55 takım olmak üzere 712 sporcunun mücadele ettiği şampiyonnada FIDE hakemlerimizden Harun Küçükkılınç başhakem, ilimiz ulusal hakemlerinden Ali Fuat Aydın’da hakem olarak görev yapıyor.

İsivçre Sistemi ile 9 tur üzerinden oynanan ve düşünme süresi olarak 90 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı organizasyonda ilimizi son üç yılın şampiyonu Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü temsil ediyor.

Kulüpler sekiz sporcu ile maça çıkabiliyorlar. İlk dört masada herhangi bir ölçüt yok. 5. Masada oynanan sporcunun kadın, 6. Masada oynayan sporcunun genç (20 yaş altı), 7. Masada oynayan sporcunun 16 yaş altı ve 8. Masada oynayan sporcunun ise 16 yaş altı kadın olma zorunluluğu olan şampiyonada ilk 6 decereyi elde edecek olan kulüpler Türkiye Satranç 2. Ligine yükselecekler.

Yazımı hazırladığım sırada 4 tur oynanmıştı. Buna gore ilk dört maçını kazanan İstanbul Marmara Üniversitesi Spor Kulübü 8 puanla birinci, 3 galibiyet 1 beraberlik alan İstanbul Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği 7 puanla ikinci, 3 galiyet 1 beraberlik alan Ankara DSİ Gençlik Spor Kulübü aynı puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyordu.

İlimizi temsil eden Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübünde kafile başkanlığını Arif Ark, kaptanlığı ise Onur Koray Mete yapıyor. Kulübümüzün kadrosunda Talha Ay, Burak Samet Çıldır, Oğuzhan Ertekin, Ömer Benek, Kubilay Yağcıoğlu, Sena Duman, Umut Şiar Demir ve Gamze Ark yer alıyor.

Kulübümüz ilk turda Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğini 7-1 yendiler. İkinci tur İstanbul Marmara Üniversitesi Spor Kulübüne 5,5-2,5, üçüncü tur Çanakkale 1915 Satranç Spor Kulübüne 4,5-3,5 yenildiler. Dördüncü turda ise Çorum Merkez Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Gençlik ve Spor Kulübünü 7-1 yenerek elde ettikleri iki galibiyet, iki yenilgi ile 4 puanla 25. Sırada yer alıyor.

15 Temmuz 2017 tarihinde sona erecek şampiyonada kulübümüze başarılar diliyorum.

Konya’dan satranç dolu günler dileğiyle...

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Satranç İkinci Ligi, 16 - 23 Temmuz 2017 tarihlerinde Konya Rixos Otel'de düzenlenecek.

>>> Türkiye Satranç Birinci Ligi, 16 - 23 Temmuz 2017 tarihlerinde Konya Rixos Otel'de düzenlenecek. İlimizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü temsil edecek.

>>> Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, 25 Temmuz - 06 Ağustos 2017 tarihlerinde Kocaeli Darıca Elit Otel'de düzenlenecek.

>>> Keşan Belediyesi 15. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 13 - 18 Ağustos 2017 tarihlerinde Keşan Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Çubuk Belediyesi 3. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası 19 - 24 Ağustos 2017 tarihlerinde Yükselen Koleji Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 25 - 30 Ağustos 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuayesinde düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilginizi kontrol etmek için (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanınızı kontrol etmek için : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvanınızı (Sporcu, antrenör, hakem) ve ELO puanınızı kontrol etmek için : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası

(08-15 Temmuz 2017/Konya)

Çelebi, Orhan (ELO 1900)

Güner, Bülent (ELO 2078)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Af6 4.Ag5 d5 5.exd5 Aa5 6.Fb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Fe2 h6 9.Af3 e4 10.Ae5 Fd6 11.d4 exd3 12.Axd3 Vc7 13.h3 0–0 14.Ad2 c5 15.0–0 c4 16.Ae1 Kd8 17.c3 Ff5 18.Aef3 Fc5 19.Va4 Fd7 20.Vc2 Fxh3 21.gxh3 Vg3+ 22.Sh1 Fxf2 23.Ah2 Fb6 24.Ae4 Axe4 25.Vxe4 Vxh3 26.Vg4 Vxg4 27.Fxg4 Ac6 28.Ff4 Ae7 29.Kad1 Ag6 30.Fg3 Kxd1 31.Kxd1 Ke8 32.Sg2 Ke3 33.Af1 Ke7 34.Ke1 Af4+ 35.Sf3 Kxe1 36.Fxe1 Ad3 37.Fd2 Axb2 38.Ae3 Fa5 39.Fd7 Sf8 40.Fb5 g6 41.Fxc4 Sg7 42.Fb5 f5 43.Ad5 g5 44.Se2 Sg6 45.c4 Fxd2 46.Sxd2 Axc4+ 47.Fxc4 f4 48.Se2 Sf5 49.Ae7+ Sg4 50.Sf2 Sh3 51.Ff1+ Sg4 52.Fe2+ Sh3 53.Ag6 a5 54.a4 Sh2 55.Fg4 Sh1 56.Ae5 h5 57.Fxh5 Sh2 58.Fg4 Sh1 59.Af7 1–0

** Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası

(08-15 Temmuz 2017/Konya)

Erden, Ferdi (ELO 1842)

Özalp, Burak (ELO 2148)

1.Af3 Af6 2.g3 g6 3.Fg2 Fg7 4.0–0 0–0 5.c4 d6 6.Ac3 Ac6 7.Kb1 a5 8.b3 Fg4 9.h3 Fd7 10.e4 Vc8 11.Sh2 e5 12.d3 Ae8 13.Ad5 Fe6 14.a3 Vd8 15.b4 axb4 16.axb4 Ae7 17.Fe3 c6 18.Axe7+ Vxe7 19.b5 h6 20.bxc6 bxc6 21.Kb6 d5 22.cxd5 cxd5 23.Vc1 Kc8 24.Vb2 dxe4 25.dxe4 Ad6 26.Vb4 Kfd8 27.Fc5 Ff8 28.Kd1 Kxc5 29.Vxc5 Ac8 30.Vxe7 Fxe7 31.Kxd8+ Fxd8 32.Ka6 Fc7 33.h4 Fg4 34.Kc6 Fb8 35.Ad2 Fd7 36.Ka6 Aa7 37.Kb6 Ac6 38.Ff1 Fa7 39.Kb7 Fe6 40.Kc7 1–0

** Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası

(08-15 Temmuz 2017/Konya)

Kuş, Köksal (ELO 1961)

Yiğit, Ahmet Yasir (ELO 1880)

1.Af3 d5 2.c4 c6 3.g3 Af6 4.Fg2 g6 5.b3 Fg7 6.Fb2 0–0 7.0–0 Ke8 8.d3 Abd7 9.Ac3 e5 10.e4 d4 11.Ae2 a5 12.h3 c5 13.Ae1 Ah5 14.Fc1 Vc7 15.Fd2 Af8 16.f4 exf4 17.gxf4 f5 18.e5 Ae6 19.Ff3 Vf7 20.Fxh5 gxh5 21.Ag3 h4 22.Ah5 Fd7 23.Ag2 Sh8 24.Axh4 Kg8 25.Sh2 Fc6 26.Ag3 Fh6 27.Vh5 Vxh5 28.Axh5 Kaf8 29.Kf2 Fg7 30.Fxa5 Fe8 31.Ag3 Axf4 32.Kxf4 Fxe5 33.Fd2 Fxf4 34.Fxf4 h5 35.Ke1 Fc6 36.Ke7 Kxg3 37.Fe5+ Sg8 38.Sxg3 Ka8 39.Ag6 1–0

** Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası

(08-15 Temmuz 2017/Konya)

Şahin, Aytaç (ELO 1954)

Demirbaş, Emre (ELO 1973)

1.e4 c5 2.Af3 e6 3.c3 Af6 4.e5 Ad5 5.Fc4 Ac6 6.0–0 a6 7.Ke1 Fe7 8.d4 cxd4 9.Axd4 Ab6 10.Fb3 Vc7 11.Axc6 dxc6 12.Vg4 Fd7 13.Fg5 Fc5 14.Ad2 h6 15.Vh4 Kg8 16.Fe3 Fe7 17.Ve4 0–0–0 18.Kad1 c5 19.Ac4 Axc4 20.Fxc4 Fc6 21.Vf4 Fg5 22.Vg3 Fe7 23.Vf4 Fg5 24.Vg3 Fxe3 25.Vxe3 Fd5 26.Fxd5 exd5 27.b4 cxb4 28.cxb4 Sb8 29.Kc1 Vd7 30.Vd4 Kge8 31.Kc5 f6 32.f4 g5 33.Kd1 fxe5 34.fxe5 Ve7 35.Ke1 Kf8 36.e6 Kf5 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ng6+ Şf5 [1...Şg5 2.Va5# (2.Ve5#) ] 2.Ve5# 1–0