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Türkiye mi, Tayyip mi?

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Abdullah Karagöz

Referanduma gidiyoruz…

“Referandum”un ne olduğunu kaç kişi biliyor?

Şimdi sormak lazım, şu kendi vatandaşına “Cibilliyetsiz, vampir, hasta kafa, küçük beyinli, ırkçı, kafatasçı, cahil, şizofren, Hitler, bahtsız bedevi, geçmişi lekeli, soytarı, çete avukatı, vatan haini, insan müsveddesi, aşağılık, terörist holigan, kudurmaktan beter, mezarlık soyguncusu, ölü sevici, tinerci, alkolik, ayyaş, contaları yakmış, siyası sapık, kimyasız sürüngen” diyenle,

AKP’li meclis başkanının kendi vatandaşlarına “yaratık, satanist”

AKP’li bakanın kendi vatandaşına “serseri”

AKP’li milletvekilinin kendi vatandaşına “kanı bozuk” diyenleri mi oylayazağız?

AKP valisinin, AKP’nin akil insanının kendi vatandaşına hakaretler etmesini, müftünün “deyyus”, imamın “Bizans artığı” demesini mi oylayacağız?

Müteahhidin halka küfrettiği bir dönemde, biz, millet olarak hangi birlik-beraberlikten söz ederek REFERANDUM’a gideceğiz?

Bu referandumda neyi oylayacağız?

Söyler misiniz…

Kimi, Türkiye’yi mi…

Tayyip Erdoğan’ı mı…

AKP’yi mi…

Yoksa, ‘evet’ veya ‘hayır’ derken, CUMHURİYET’e vedayı mı oylayacağız?

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