Türkiye Plaj Korfbol Şampiyonası Muğla’da başladı

Türkiye Üniversiteler Plaj Korfbol Şampiyonası, Muğla’nın Ortaca ilçesinde başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ile Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında düzenlenen şampiyonaya 5 üniversite takımı ve 40 sporcu katıldı.TÜSF yönetim kurulu üyesi ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Asbaşkanı Taner Karabulut, Türkiye’de 20 yıldır yapılan sporun kadın ve erkeklerin bir arada oynadığı ender spor dallarından biri olduğunu hatırlattı.Korfbol hakkında bilgiler veren Karabulut, birçok spor dalından özellikler alan oyunun Türkiye’de 20 üniversitede 1. ve 2. Lig statüsünde devam ettiğini aktardı.Türkiye’de üniversiteler düzeyinde ilk defa plaj Korfbol şampiyonası düzenlendiğini vurgulayan Karabulut, "Seneye en az 20 takımla bu turnuvayı yapmayı planlıyoruz. Buradaki başarı düzeyine göre şampiyonayı uluslararası üniversite sporları alanına taşımayı düşünüyoruz. Burada uluslararası organizasyonlar yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.İl genelinde 4 mevsim spor 4 mevsim organizasyon amacı ile çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, “Birçok branşta sportif faaliyetlerin altına imza attık. Burada da ilimizde ilk kez Plaj Korfbolu organizasyonuna imza atıyoruz. İlimizin her köşesinde ayrı organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Birçok şampiyonaya ve uluslararası faaliyete imza attık” dedi.Turnuva 2 Temmuz’da sona erecek.

Kocaeli Üniversite Korfbol takımı oyuncusu Ulaş Uluç ise, U23 Korfbol Milli Takımında da yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

“Korfbol ile üniversitede tanıştım. Avrupa’nın birçok şehrinde turnuvalara katıldık. Yeni arkadaşlar edindik ve spor kültürü olarak geliştik. Korfbol’un diğer branşlardan farkı kadınların ve erkeklerin sahada takım halinde mücadele etmesi, bizde Türkiye’de yeni gelişen sporun tanınması için mücadele ediyoruz.”