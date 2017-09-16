İzmit Belediyesi tarafından Gölkay'da düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası, ilk gün muhteşem görüntülere sahne oldu. İzmit Belediyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen şampiyonanın ilk günü oldukça çekişmeli geçen mücadelelerle başladı. Dünyanın en modern su sporları merkezi Gölkay'da düzenlenen Wakeboard Şampiyonası’na ilgi çok yoğun oldu. İki gün sürecek olan şampiyonada dün ilk gündü ve muhteşem görüntüler yaşandı. Su kayağı severlerin adeta akın ettiği şampiyonada, yurdun dört bir yanından 18 yaş ve altı erkekler, 18 yaş üstü erkekler ve bayanlar grupları olmak üzere toplamda, 74 yarışçı yer aldı.
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Türkiye Şampiyonası Gölkay'da başladı
İzmit Belediyesi tarafından Gölkay'da düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası, ilk gün muhteşem görüntülere sahne oldu.
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