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Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü

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Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü
Gölcük Belediyespor’un başarılı atleti Emin Karaboğa belirttiği gibi İzmir’den Türkiye Şampiyonu olarak geri döndü

83 yaşındaki başarılı atlet cumartesi günü İzmir Atatürk Stadı’nda gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nda 400 metrede de 1’ncilik alan Karaboğa,  pazar günkü koşuda 800 metrede yine 1’nciliği aldı. Sevincini paylaşan Gölcüklü Milli Atlet Emin Karaboğa, “Bu başarılarımda kaymakamlığımız ve özellikle belediyemizin katkıları benim için çok önemli ve manidar. Bu anlamda Gölcük Kaymakamımız Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanımız Mehmet Ellibeş ve Gölcük Belediyemize teşekkürü bir borç bilirim” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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