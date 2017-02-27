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Türkiye Üçüncüsü Sıraç gururumuz oldu

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Türkiye Üçüncüsü Sıraç gururumuz oldu
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye üçüncüsü olarak Milli Takıma seçilmeye hak kazanan Gölcük Belediyespor Güreşçisi Sıraç Sefer ve Güreş Antrenörü Rüstem Çavdar’ı makamında ağırladı

GÜREŞÇİLERİMİZİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 17-18-19 Şubat tarihleri arasında Rize’de yapılan U 23 Grekoromen Güreş Türkiye şampiyonasına Gölcük Belediyespor kulübü Antrenörü Rüstem Çavdar nezaretinde katılan Sıraç Sefer yaptığı altı karşılaşmadan beşini kazanarak Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade eden Başkan Ellibeş yaptığı konuşmada, “Gölcük’te güreşe olan ilgi, başarıyı da beraberinde getiriyor. Belediye olarak bizde güreşçilerimize elimizden gelen desteği sağlamaya gayret gösteriyoruz. Ata sporumuz olan güreşin yaşatılması içinde elimizdeki imkanlar çerçevesinde sahip çıkıyoruz. Bu süreçte sporcumuzun hep yanında olan, ona rehberlik yapan Rüstem Çavdar hocamıza da böylesinde başarılı sporcular yetiştirmesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 

SÜREKLİ MİLLİ TAKIMDA KALMAK EN BÜYÜK HEDEFİM

Grekoromen 80 kg’da Türkiye 3’üncüsü olarak Milli takıma Seçilmeye hak kazanan Sıraç Sefer ise yaptığı konuşmada ”U-23’de ilk senem ve önümde daha 2 senem var. Hedefim su süreç boyunca inşallah kürsüden hiç inmemek ve sürekli milli takımda kalmak. Bu anlamda çalışmalarımı Rüstem Çavdar Hocam eşliğinde sürdüreceğim. Bu anlamda bir anne, baba gibi her zaman yanımda olan, her daim arayan soran Rüstem Çavdar hocama gönülden teşekkür ediyorum. Böyle bir hocayla çalışmaktan dolayı da kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

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