Lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki tarım ürünlerinin fiziki veya elektronik ortamlarda alım satımına aracılık etmek üzere Türkiye Ürün Borsası kuruldu

Konu hakkında açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı İsmail Yücel, Türkiye Ürün Borsası AŞ'nin kurulduğunu, Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacağını açıkladı. Yücel, Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası ile ilgili üreticiye yönelik teşvikler de verileceğini söyledi.