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Türkiye yılda 34 saatini trafikte geçiriyor

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Türkiye yılda 34 saatini trafikte geçiriyor
Medya takip şirketlerinden Ajans Press, Türkiye'de trafikte bekleme süresinin yılda 34 saat olarak hesaplanmasının ardından trafik konulu medya araştırmasını açıkladı

Türkiye, küresel konumlama şirketi (GPS) ve karayolu izleme verilerine göre, dünyada ortalama trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı. 2016 yılı küresel trafik puan tablosuna göre trafiğin en sıkışık olduğu ülke yılda ortalama 61 saatle Tayland oldu. Tayland'ı 47 saatle Kolombiya ve Endonezya izlerken Türkiye ise yılda 34 saate ulaşan trafikte bekleme süresiyle 10'uncu sırada yer aldı.

 

İSTANBULLU 34 SAAT TRAFİKTE

Medya takip şirketlerinden Ajans Press, trafik konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Buna göre; şirketin geçen yıl için araştırdığı raporda, trafik konulu 169 bin 937 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. İstanbul'da 34 saate ulaşan trafik bekleme süresi, Los Angelas'da 104, Moskova'da 91, New York'ta ise 89 saat olarak belirlenirken, medyada yer alan başlıklarda ise trafik kazası haberleri dağılım olarak geniş yansıma buldu. Özellikle bayram tatillerinde trafikte yaşanan yoğunluk, ölümlü trafik kazalarına neden oldu. Öte yandan ÖTV ile ilgili haberler yılın son aylarının en çok konuşulan trafik haberleri arasında yer aldı.

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