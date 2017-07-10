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Türkiye’de 50 hayırseverin 4’ü Kocaeli'den!

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Türkiye’de 50 hayırseverin 4’ü Kocaeli'den!
CAPİTAL Dergisi’nin yayınladığı 50 hayırsever içinde Kocaeli’den Yıldızlar Yatırım Holding, Yıldırım Holding, Gübretaş ve Sarkuysan Holding de var

CAPİTAL Dergisi, bu yıl 5’incisini yayınladığı “Türkiye’nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması” ile her yıl Türkiye’nin en hayırsever iş insanlarını ortaya koyuyor. Koç Ailesi, Koç Vakfı üzerinden yaptığı 400 milyon 109 bin liralık bağışlarla zirvedeki yerini korudu. Doğuş Holding 2’inci, Tosyalı Holding de 3’üncü oldu.

 

KOCAELİ’DEN 4 FİRMA

50 kişilik hayırsever listesinde Kocaeli’den de 4 büyük firma bulunuyor. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız 10 milyon liralık bağışla 29’uncu, Yıldırım Holding (Rota Limanı, Yılport, Marmara Tershanesi)) CEO’su 7 milyon 250 bin liralık bağışla 30’uncu, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı 561 bin liralık bağışla 48’inci, Sarkuysan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı 305 bin liralık bağışla 50’nci sırada yer aldı.

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