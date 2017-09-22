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Türkiye’nin ilk Bilişim Festivalinde hazırlıklar sürüyor

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Türkiye’nin ilk Bilişim Festivalinde hazırlıklar sürüyor
Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar (SAGYU) Yarışmasında atölye çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması’nda (SAGYU) atölye çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kocaeli Bilim Merkezi’nde oluşturulan atölyede Kocaeli Bilişim Fuarı’ndaki final değerlendirmesine kadar eğitimler sürecek. Yarışmacılar aldıkları uygulamalı eğitim kapsamında projelerini daha da geliştirecek. Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen ve tüm yaş gruplarına açık olan yarışmada ‘Yenilikçi Uygulama Projeleri’, ‘AR Uygulama Projeleri’ ve 'VR Uygulama Projeleri' ana nitelikler olarak belirlendi. Başvurular arasından seçilen proje sahiplerine temmuz ayında başlayan eğitimler Kocaeli Bilim Merkezi’ndeki atölyede devam ediyor. Başvurular arasından belirlenen projelerin sahipleri atölyede HTC Vive Sanal Gerçeklik Gözlükleri ile yarışma için geliştirdikleri uygulamaları test etme ve geliştirme imkanı bulacak. Böylece daha önce başlayan teknik bilgiye yönelik eğitimlerini pratiğe dönüştürme fırsatını yakalayacaklar. “Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Tabanlı Yenilikçi Uygulamalar Yarışması”(SAGYU) kapsamında Kocaeli Bilişim Fuarı’nın ana teması olan VR ve AR teknolojilerini genç kuşak özelinde fuar ziyaretçilerinin tamamıyla buluşturmak amaçlanıyor. Yarışma; bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenecek.

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