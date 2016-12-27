Türkiye’nin ilk helal sertifikalı diş macunu

BioBellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2014 yılında başlatılan helal kozmetik belgelendirme hizmetleri kapsamında, ilk helal kozmetik belgesini alan firma oldu

Türkiye’nin TSE tarafından verilen ilk Helal Kozmetik Belgesini, ağız bakım ürünlerinden çocuk ve yetişkinler için diş macunları kapsamında alan BioBellinda, ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra hali hazırda Avrupa’nın yedi ülkesine de ihraç ediyor.2014 yılında başlatılan helal kozmetik belgelendirme hizmetleri kapsamında Türkiye’nin ilk Helal Kozmetik Belgeli markası BioBellinda oldu. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen helal kozmetik belgesi Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yürütülen çalışma sonrasında verildi. Türkiye’nin ilk Helal Kozmetik Belgesini çocuk ve yetişkin ağız bakım ürünleri ve diş macunu kapsamında almaya hal kazanan BioBellinda Türkiye dışında Avrupa’nın yedi ülkesine de satılıyor. Almanya, Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, İsviçre ve Avusturya olmak üzere yedi Avrupa ülkesinde BioBellinda ürünlerini bulmak mümkün.

TSE onayıyla verilen ilk Helal Kozmetik Belgesi 16 Aralık tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Helal Zirvesi’nde BioBellinda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kullemci’ye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından verildi.

ÇOCUK VE YETIŞKIN DIŞ MACUNU

BioBellinda Genel Müdürü Muhammed Ali Kullemci, BioBellinda’nın, kuruluşundan bu yana insani değerleri her şeyin üzerinde tutarak doğru yolda ve helal çizgide, temiz ticaret ahlakı ile hareket etme gayreti içerisinde olduklarını söyleyerek, TSE’den ilk helal kozmetik belgesini almış olmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. 2013 yılında satışa çıkan BioBellinda çocuk ve yetişkin diş macunu ürünlerinin, formülünde hiçbir düzenlemeye gerek kalmadan tüm denetlemelerden başarılı bir şekilde geçerek helal belgesi almaya hak kazandığını vurgulayan Kullemci, “Ürünlerimizi geliştirirken ve pazarlarken şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, sahip olduğumuz ahlaki değerleri ve dini hassasiyetleri muhafaza etme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz.” dedi.

HELAL KOZMETIK BELGESI

Türkiye’de helal sertifikalandırma sürecini Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüten ve belgelendirme sürecinde tüm hak mezheplerin görüşlerini dikkate alarak belgelendirme hizmeti veren resmi ve ulusal tek kurumun TSE olduğunu dile getiren Kullemci, bu bağlamda Helal Kozmetik Belgesini TSE’den almış olmanın kendileri için ayrı bir önem taşıdığının da altını çizdi.

BioBellinda’nın, helal kozmetik alanında ilk olma başarısını, TSE’den “Helal Sermaye Sertifikası” alan ilk kuruluş olarak taçlandırmak istediklerini de ifade eden Genel Müdür Kullemci, bunun için gerekli hazırlıklara başladıklarını da sözlerine ekledi.

BIOBELLINDA HAKKINDA

BioBellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş., 20 yıl önce Süheyla-Hüseyin Kullemci çiftinin atılımıyla, temizlik ürünleri, endüstriyel üretim ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak kuruldu. 2005 yılından itibaren üretim ve satış politikasını değiştirerek marketing organizasyon üzerine yoğunlaşan şirket, “BioBellinda” markası altında insan ve çevre sağlığına duyarlı doğal ve konsantre temizlik ve kozmetik ürünleri üretiyor.

Kurduğu ‘kazandır kazan’ temeline dayanan çok katlı faizsiz doğrudan satış sistemi ve 250 bini aşan kadın üyesiyle BioBellinda; kadınlarımızın iş dünyasında da aktif rol oynayarak, aile yaşamı ve kariyerlerini bir arada sürdürmelerine olanak tanırken, kurmuş olduğu modern tesislerde tüm Dünya'da aranan ve tanınan bir marka olma vizyonuyla ürettiği ürünleri bugün Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, İsviçre ve Avusturya olmak üzere Avrupa’nın 7 ülkesine ihraç ediyor.