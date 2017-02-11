Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı mezarı başında anıldı

11 Şubat 1971 yılında gece saatlerinde D-130 Karayolu Başiskele Mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan ölümünün 46. yılında CHP’liler tarafından mezarı başında anıldı.

46 yıl önce elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İzmit Belediye eski Başkanı Leyla Atakan, CHP’liler tarafından mezarı başında anıldı. Bağçeşme’de bulunan İzmit Namazgah Şehitliği’nde gerçekleşen anma etkinliğin CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Özge Çoker, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker ve parti örgütü katıldı. İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, Merhum İzmit Belediyesi eski Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın özgeçmişini okudu. Ardından parti örgütü Atakan için dua ederek mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Nuri AKÇAHARMAN

Leyla Atakan kimdir?

Leyla Atakan, 1968 ile 1971 arasında Kocaeli belediye başkanı. Türkiye'nin doğrudan (tek dereceli seçimle) seçilen ilk kadın belediye başkanıdır. İstiklal Savaşı kahramanlarından Orgeneral Hasan Atakan´ın kızıdır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olan Atakan, Kocaeli Verem Savaş Derneği başkanlığını yürüttü. Aktif siyasi kariyeri 1955 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Maşukiye köyü ocak başkanı olmasıyla başladı. 1963 yılında da CHP Kocaeli il başkanı oldu (Türkiye'nin ilk kadın il başkanıdır).

1968 yerel seçimlerinde CHP'den İzmit Belediye Başkanlığına seçildi. Bu başarısıyla hem Türkiye'nin doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu, hem de İzmit Belediye Başkanlığını 22 yıl aradan sonra CHP'ye kazandırdı. Kısa sürede şehrin su sorununu çözdü, İzmit'te büyük bir altyapı hamlesi başlattı, imar planı olmayan şehirde gecekondu önleme alanı oluşturuldu, kooperatiflere arazi tahsis etti. En büyük projesi Kocaeli Sanayi Fuarı oldu.

Onun öncülüğünde İzmit Körfezi'nin bitimindeki bataklık alanda, yepyeni bir fuar kurulması için hazırlıklar başladı. 2 Nisan 1969 tarihinde başlayan çalışmalarla bataklık alan dolduruldu ve 28 Haziran 1969 günü fuarın şimdiki yeri olan 35 bin metrekarelik alanda 3. Kocaeli Sanayi Sergisi açıldı. 10 Şubat 1971 günü kendisiyle birlikte, Belediye Başkanı Vekili İsmail Kolaylı, Belediye Meclisi üyesi Abdurrahman Yüksel ve Encümen üyesi gazeteci Feridun Özbay'ın da içinde bulunduğu otomobil Değirmendere'den İzmit'e dönerken yol üzerinde duran treylere çarptı. Kazada Atakan ve araçta bulunan diğer kişiler yaşamını yitirdi.