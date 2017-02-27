  • BIST 88.116
  • Altın 145,396
  • Dolar 3,6007
  • Euro 3,8105
  • Kocaeli : 11 °C
  • İstanbul : 9 °C
  • Sakarya : 11 °C

Türkiye'nin yerli sosyal medyası dikkat çekiyor

»
Türkiye'nin yerli sosyal medyası dikkat çekiyor
Yepyeni özellikleri ile sosyal medyada trend uygulamalar arasına giren Viatori, yerli sosyal medya uygulaması olarak dikkat çekiyor

AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilen Viatori, 3 ay gibi kısa bir sürede 235 binden fazla indirme elde ederek kendi klasmanında en iyi çıkışı yakalan, kapsamlı ve iddialı “yerli” bir sosyal medya uygulaması olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Popüler sosyal medya uygulamalarını tek hesapta toplayan program, anlaşmalı mekanlarda sipariş ve ödeme imkanı da sunuyor. Kullanıcısına her içerik paylaşımında paylaştıkça para puan kazandıran Viatori, İzmirli genç girişimcilerin öncülüğünde kuruldu. İlk yayın hayatına 17 Mart 2016’da geçen “Viatori”, 8 Kasım’dan itibaren ise Türk halkıyla buluşmaya başladı. Yayın hayatına geçtikten kısa bir zaman sonra üç ayın sonunda 235 bin indirme yapılarak 500 binin üzerinde bir paylaşım oldu..Viatori’nin 2017 sonuna kadar bunu 6 milyona çıkarması hedefleniyor. Masadan sipariş verme, garson çağırma, hesap isteme ve mobil ödeme, gibi birçok özelliği sunan Viatori , kullanıcı dostu ve çok işlevli yüzde 100 yerli bir Sosyal medya uygulaması olarak Türkiye’de çok kısa zamanda hızla kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin en büyük etli ekmek restoran zincirleri, döner markaları, kahve dükkânları ile çok yakında pilot uygulamaya başlanacak ve 2017 yılı içinde bine yakın mekânda Viatori'den günlük 30 binden fazla sipariş verileceği hedefleniyor. Latince gezgin anlamına gelen ilk yerli sosyal medya uygulaması “Viatori”, 2017 yılında Türkiye’nin dışında başta Amerika olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde tanıtılması planlanıyor.. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 2017'nin merakla beklenen akıllı telefonları23 Şubat 2017 Perşembe 09:30
  • Hayatımızın parçası kablosuz kulaklıklar23 Şubat 2017 Perşembe 08:00
  • Kocaeli'de evler çöple aydınlanıyor...19 Şubat 2017 Pazar 12:16
  • Arıların yerini robotlar alıyor!16 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Amazon Skype'a Rakip Olarak Chime'ı Geliştirdi16 Şubat 2017 Perşembe 13:14
  • Apple'ın parmak izi ekrandan okunabilecek16 Şubat 2017 Perşembe 13:06
  • Whatsapp'a 'Hikayeler' özelliği geliyor16 Şubat 2017 Perşembe 10:19
  • Uçan taksiler ilk olarak Dubai'de kullanılacak16 Şubat 2017 Perşembe 08:52
  • Ford’un Sevgililer Günü sürprizi14 Şubat 2017 Salı 13:45
  • Vodafone ve Samsung’dan işletmeler için cihaz atağı13 Şubat 2017 Pazartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim