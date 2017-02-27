Türkiye'nin yerli sosyal medyası dikkat çekiyor

Yepyeni özellikleri ile sosyal medyada trend uygulamalar arasına giren Viatori, yerli sosyal medya uygulaması olarak dikkat çekiyor

AppStore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilen Viatori, 3 ay gibi kısa bir sürede 235 binden fazla indirme elde ederek kendi klasmanında en iyi çıkışı yakalan, kapsamlı ve iddialı “yerli” bir sosyal medya uygulaması olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Popüler sosyal medya uygulamalarını tek hesapta toplayan program, anlaşmalı mekanlarda sipariş ve ödeme imkanı da sunuyor. Kullanıcısına her içerik paylaşımında paylaştıkça para puan kazandıran Viatori, İzmirli genç girişimcilerin öncülüğünde kuruldu. İlk yayın hayatına 17 Mart 2016’da geçen “Viatori”, 8 Kasım’dan itibaren ise Türk halkıyla buluşmaya başladı. Yayın hayatına geçtikten kısa bir zaman sonra üç ayın sonunda 235 bin indirme yapılarak 500 binin üzerinde bir paylaşım oldu..Viatori’nin 2017 sonuna kadar bunu 6 milyona çıkarması hedefleniyor. Masadan sipariş verme, garson çağırma, hesap isteme ve mobil ödeme, gibi birçok özelliği sunan Viatori , kullanıcı dostu ve çok işlevli yüzde 100 yerli bir Sosyal medya uygulaması olarak Türkiye’de çok kısa zamanda hızla kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin en büyük etli ekmek restoran zincirleri, döner markaları, kahve dükkânları ile çok yakında pilot uygulamaya başlanacak ve 2017 yılı içinde bine yakın mekânda Viatori'den günlük 30 binden fazla sipariş verileceği hedefleniyor. Latince gezgin anlamına gelen ilk yerli sosyal medya uygulaması “Viatori”, 2017 yılında Türkiye’nin dışında başta Amerika olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde tanıtılması planlanıyor..