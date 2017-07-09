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Türkiye’yi tanıtacaklar

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Türkiye’yi tanıtacaklar
Geçtiğimiz yılı kayıp yıl olarak kapatan turizm sektörü için yeni tanıtım projeleri oluşturuluyor.

Macro Medya tarafından projelendirilen etkinlikte, 130 ülkede, 200 noktada, 2 bin 200 personelle Türkiye’nin tüm turizm değerleri tanıtılacak. Hedef 21 günde 80 milyon kişiye ulaşmak. Türkiye’ye Gidiyoruz (we go to Turkey) adı verilen projenin mimarı ve koordinatörü Mustafa Yıldız,  2016 yılının kayıtlara turizmde kayıp yıl olarak geçtiğini hatırlatarak, Tabii ki, fuarlar, özel etkinlikler,

 

TÜRK TURİZMİ

Reklam çalışmaları ve diğer mecralar Türk turizminin tanıtımında önemli rol oynamakta. Ancak biz Türkiye’ye Gidiyoruz (we go to Turkey) adını verdiğimiz projede insanlara dokunmayı, onlarla bire bir temas kurmayı hedefledik. Bizi yani ülkemizi, ülkemizin tüm dünyada eşi benzeri olmayan misafirperverliğini, turisti müşteri değil bir misafir olarak gördüğümüzü, potansiyel hedef kitleye bizler, yani bizim memleketimizin gençleri anlatsın diye düşündük şeklinde konuştu.

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