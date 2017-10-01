Türkiye’yi yönetmek

Kamil Çöpür

Zaman, zaman Türkiye’yi yönetebilir miyim? Diye kendime sorarım.

Türkiye’yi yönetenleri gördükçe ben de bu ülkeyi rahatlıkla yönetebilirim diye düşünüyorum.

Eh, kafam çalışıyor.

Zekâm da yerinde…

Kendimi biraz da akıllı sanırım.

Niye olmasın?

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Türkiye’yi yönetebilmenin en zor yanı, tarafı ekonomidir.

Çünkü tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız.

İnsanlar mutlu oldukları sürece yönetenleri severler.

Elbet bu sevgi insanlara göre farklılık gösterir.

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Örneğin kimi vardır bir kilo makarnayı verdiğin zaman yöneticisini sever, kimi de ona özgürlüğünü verdiğin zaman yöneticisini sever.

Ülkeyi yönetenler gelir ve gider dengesini iyi ayarlamak zorundadırlar.

Hani devlet yetkililerinin ağzından düşürmedikleri denk bütçe var ya.

Hükümet yetkilileri, temsilcileri 1 Kasım seçimleri öncesi oylarını arttırabilmek için birçok vaatlerde bulundular.

Emekliye her ay yüz lira verecek, asgari ücret bin üç yüz lira olacaktı.

Seçim sonrası Hükümet vaatlerini yerine getirdi ama gözünü yine vatandaşının cebine dikti.

Bir nevi kaşıkla verdi kepçeyle aldı.

Köprü geçiş ücretlerine, sigaraya, alkollü içeceklere zam yaparak verdiğini geri aldı.

Daha yetmedi.

Hükümet vatandaşlarının ehliyetlerini değiştirerek oradan büyük bir gelir elde etmeyi düşünüyor. Ehliyet başına on beş lira alacakmış.

Bunun iki lirası Polis Güçlendirme Vakfına on üç lirası da maliyeye gidecekmiş.

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Bugün itibariyle Türkiye’de yirmi dört bin taşıt var.

Ehliyetli sayısı ise kırk bin civarında.

Bu rakamı on beş ile çarptığınız zaman altı yüz milyon eder.

İşin en ilginç tarafı ise, bu ehliyetlerin üzerinde TC kimlik numaraları yazılmayacağı için kimlik belgesi yerine kullanılamayacak.

Bu kimlik numaralarının neden yazılmadığını da anlamış değilim.

Yani vatandaş olarak bir bankaya gittiğinizde görevli sizden kimlik istediğinde, bu ehliyeti verirseniz, görevli kabul etmeyecek.

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Hükümet nüfuz cüzdanlarını da değiştirecekmiş.

Bunun için de vatandaştan sekiz lira alacakmış.

Türkiye’nin nüfusunun seksen milyon olarak kabul edersek, bu sayıyı sekiz ile çarptığınızda altı yüz kırk milyon lira ediyor.

Böylece devlet sadece bu iki kalemden vatandaşından bir milyar iki yüz kırk milyon lira ediyor.

Al sana kaynak.

Hani ana muhalefet lideri “Mazotu bin beş yüz lira yapacağım” dediğinde “Kaynak nerede?” diyorlardı ya.

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Ülkeyi yönetmenin diğer ayağı dış politikadır.

O da çok kolay.

Tüm komşularınla kavga edersin.

Küs kalırsın.

Kimse ile alıp veremediğin kalmaz.

İç politikada ise yargıyı, medyayı, emniyeti, askeri, üniversiteleri kendine bağlarsın.

Buralara kendi adamlarını yerleştirirsin.

Onlar sesini çıkaramazlar.

Sana muhalif olan gazetecileri, yazar, çizerleri hatta muhalefet eden milletvekillerini içeriye tıkarsın. Ülke güllük gülistanlık olur.

Ayrıca kendine ait bir medya havuzu oluşturursun, birkaç televizyon kanalı da elde ettin mi veya kurdun mu işler tıkır tıkır yürür.

Size soruyorum.

Böyle bir ülkeyi sizler yönetemez misiniz?

Vallahi ben yönetirim.