Turkuaz Dişevi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay, “2’nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık ağızda başlar sloganıyla çıktığımız bu yolda Gölcük bölgesinde yaklaşık 35.000 hastaya hizmet sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz. Turkuaz Dişevi olarak Karamürsel’den İzmit merkeze kadar bizi tercih eden tüm hastalarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.
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Turkuaz Dişevi 2. yaşını kutluyor
Gölcük’teki Turkuaz Dişevi, 2’nci yılını kutlamanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyor.
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