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Turkuaz Şirketler Çim Halı Futbol Turnuvası başlıyor

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Turkuaz Şirketler Çim Halı Futbol Turnuvası başlıyor
2004 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene, Şirketler Turkuaz 2017 çim halı futbol turnuvası adıyla,Oktay Kocatekin’in organizatörlüğünü üstlendiği Turkuaz Futbol Turnuvası Nisan ayında ilk haftasında başlıyor

Tanıtım toplantısı  önceki gün The Ness Otel’de yerel Basına tanıtıldı. Bu yıl üç kategoride yapılması planlanan Turkuaz 2017  Futbol Turnuvası Şirketler Lig i Nisan ayı başında başlayacak.

 

Nisan ayında şirketler turnuvası

Oktay Kocatekin’in organizatörlüğünü üstlendiği Turkuaz Futbol Turnuvası’nda bu yıl ki organizasyon için geri sayım başladı. Bu yıl 13’ücüsü düzenlenecek olan turnuva ile bilgiler önceki gün The Ness Otel’de tanıtıldı.Geleneksel olarak düzenlenen ve herkesin ilgisini çeken Turkuaz futbol turnuvası bu sene 16 takım katılıyor. Lig usulüne göre oynanacak maçlar 2 grup puan usulü ile oynanacak. Oktay Kocatekin’in organizasyonunun yaptığı Turkuaz futbol turnuvası bu sene oldukça görkemli bir şekilde açılışı yapılacak. Önceki akşam The Ness Otel de gerçekleştirilen akşam yemeği, basın açıklamasının ardından havuz başında yapılacak eğlence ile geceyi noktalandı.. Basın mensupları The Ness Otel havuzda yüzdükten sonra akşam yemeği sonrasında basın toplantısı yapıldı. Turkuaz 2017  Futbol Turnuvası Şirketler, Kurumlar ve Olgunlar Turnuvası 2017 yılında start alacak.

 

Açılışa şöhretler gelecek

Şuana ana kadar 16 şirket turnuva için kayıtların yaptırırken takım sayısının artması bekleniyor. Maçlar  KASKF Yahya Kaptan tesislerinde bulunan Ferruh Duygu Tesislerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçına şöhretler akın edecek. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Metin Tekin gibi yıldızların katılacağı şöhretler maçı nefesleri kesecek. Ferruh Duygu Tesisleri’ndeki heyecan yaklaşık iki ay sürecek. 3 Haziran’da düzenlenecek final maçı ve kupa töreniyle şampiyona sona erecek. Maçlar 25 dakika çift devre  lig esasına  göre oynanacak. Turkuaz 2017 Turnuvası renkli ve heyecanlı maçlar oynanması beklenirken  bir çok fabrika kurulu kayıt için girişimlere bulundu. Takım sayısı artması halinde 3 grupta 24 takım mücadele edecek. Ahmet AKAY

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