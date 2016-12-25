Türk’ün ata sporu

Ziya Ürük

Sporda milliyetçilik yapmak yakışık almaz, lakin Ata sporlarımızı benimseyemiyoruz. Ata sporu okçuluk, atçılık, Güreş. Her biri kişisel uğraşılarla ayakta kalmaya çalışıyor. Güreş ise olimpiyatlarda madalya alabildiğimiz yüzümüzün akı. Olimpiyatlarda Güreş olmasa belki madalyasız döneceğiz.

Olimpiyat madalya dağılımlarına bakarsak 1936’da 2 madalya güreşten,1948’de 14 madalyanın 13’ü güreş, 1952’de üç madalya güreşten, 1956 da 7 madalya güreşten, 1960 da 9 madalya güreşten, 1964’de 6 madalya güreşten, 1968 de 2 madalya güreşten ,1972 de 1madalya güreşten, 1984 de 3 madalyanın biri güreşten, 1988 de 2 madalyanın biri güreşten, 1992 de 6 madalyanın dördü güreşten, 1996 da 6 madalyanın üçü güreşten, 2000’de 5 madalyanın ikisi güreşten, 2008 de 7 madalyanın ikisi güreşten,2012 de 4 madalyanın biri güreşten, son 2016 yılı Rio Olimpiyatlarında alınan 8 madalyanın beşi güreşten gelmiştir. 1956-1960-1964-1968-1972 olimpiyatlarında alınan madalyalar sadece güreşten olmuştur. Güreş olmasa olimpiyatlardan eli boş dönecektik.

Güreşte başarılı olmamız yine bu işe gönül vermişlerle yürüyor. Olimpiyatlar ülkelerin spordaki başarı göstergesidir. Ülkeler gelişen teknolojiye ayak uydururken , gençlerini vücutça sağlam ve mücadeleci yetiştirmekte. Örneğin Amerika okullarda Güreşi mecburi ders olarak uygulatmakta. Avrupa devletleri Ata sporumuz dediğimiz güreşi bizden daha iyi tatbik etmekte; spora önem vermekte. Biz Ata sporumuzdaki “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” düsturunu dahi bir kenara itmiş vaziyetteyiz. Okul çağındaki gençlerimizin spor yapmalarına olanak sağlayacak zamanları dahi yok gibi. Dersler yarışma şekline sokulmuş , en yüksek puan alana daha iyi imkanlar sunulmuş. Çocuklarımızın vücutça sağlamlığını sağlık problemlerini çözmekle geçiştirilmeye çalışıyoruz. Sporda başarılı olanlar ders çalışacak zamanlarını spora ayırdıklarından derste başarısız kalıyorlar. Ders müfredatı spor yapmaya uygun yapılmıyor. Gençlerimiz spor yapmak için vakit ayırabildiklerinde reklamı fazla olan spor dallarına yöneliyorlar. Uzak doğu sporları gençleri cezbediyor. Vücut kabiliyetlerine göre değil, revaçta gördükleri sporu tercih ediyorlar. Gençlerimizin spor yapmalarının en az dersleri kadar önemli olduğunun bilincini eğitimcilerimizin vermesi gerekir. Uluslar arası müsabakalar ülkelerin boy ölçüşmeleridir. Gençlerinin güçlerinin ne derece olduğunun göstergesidir. Zamanımızda devletlerin güç göstergeleri spor müsabakalarında olmaktadır.

Olimpiyatlarda ,Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi başarı ile temsil eden Bayan Güreşçilerimize Okul müsabakalarına yer verilmiyor. Kızlarımız diğer spor dallarında oldukları halde okul sporlarında güreş yarışmalarına sokulmuyor. Halbuki bu kızlar Minik, Yıldız, Genç, Büyükler olarak Türkiye Şampiyonalarına ve Yurtdışı müsabakalara ,olimpiyat-Dünya-Avrupa şampiyonalarına katılıyorlar. Ne düşünülür de Kızlarımız okul müsabakalarına sokulmaz anlamış değilim.Ata sporumuz Güreşi halkımız çayır güreşi olarak anımsıyor. Elbette Güreşin tarihsel başlangıcı çayırdır. Lakin günümüzde Çayırda yapılan yağlı , Karakucak güreşleri ayrı, minder güreşinin yeri ayrıdır. Karakucak ve Yağlı Güreş geleneksel olarak ülke bazında yapılır. Minder güreşi ülke içinde ve uluslar arası yapılmaktadır. Ülkemizde yetişen güreşçilerimiz uluslar arası müsabakalarda yabancılarla güreşerek gücümüzü göstereceklerdir. Gençlerimizin her spor dalında güçlü yetişmesi yabancılar karşısında başarılı olması en büyük dileğimizdir.