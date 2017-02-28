Tutulsun mu? Tutulmasın mı?

Ayşe SARIZEYBEK / Nlp Uzmani & Pozitif Yasam Danış

İyi haftalar.

Bütün gazete ve televizyonlarda geçen pazar yaşadığımız yeni ay ve güneş tutulması ile ilgili birçok haber çıktı.

Sosyal medyada da günler öncesinden tutulma ile ilgili birçok yazılar dikkatimizi çekti. Eskiye göre astroloji daha çok hayatımızın içinde.

Tutulmalar, yeni aylar, dolunaylar gerçekten bizi etkiliyor mu diye sorduğunuzda, bazılarımız buna inanmıyor.

Bazılarımız inanıyor. B

ana göre buna inanıp inanmamak değil de, bu araçları kendimiz için nasıl kullandığımız önemli. Her şey gibi bunlar da birer araç. Yaşamımızda ilerlerken, biraz daha rahat edebilmemiz için gökyüzünün desteği her zaman var. Bu bilgileri göksel destek olarak algılayıp uyguladığımız sürece, bana göre sorun yok.

Mesela bu tutulmada, ağırlıklı olarak iç dünyamızda bastırdığımız ama daha diplere gizlediğimiz taraflarımızla yüzleşeceğimiz yazıldı, çizildi. Unuttuklarımız hatırımıza geldi. Bu ne işe yarayacak derseniz, her şey kendimizle yüzleşme yaşamamız içindir.

İnsanın tüm yaşam öyküsü, kendi değerini görmek, kendini güvende hissetmek, hayatını onaylamak üzerine örülmüştür. Yaşam öykümüzün temalarına baktığımızda, tüm kararlarımızı bu duyguları daha yoğun yaşamak üzerine verdiğimizi fark ederiz. Karar verirken bizi etkileyenler ise, korkularımızdır.

Yalnızlık korkumuz varsa, sosyal çevremizi genişletmeye yönelik seçimler yaparız. Daha çok arkadaşımız olduğunda kendimizi daha güvende hissederiz. Bu korkunun etkisiyle, arkadaş seçimlerimiz daha özensizdir. Bu da, süreç içerisinde bizi arkamızdan vuran, ihanet etme potansiyeli yüksek insanların çevremizde çoğalmasına yol açar. Etrafınızda, şu cümleleri sıkça söyleyenler var mı? Veya siz söylüyor musunuz?

Etrafımda bir sürü insan var, ama bir tanesi bile işe yaramıyor.

Kalabalığın içinde yalnızlık çekiyorum.

Bir tane akıllı beni bulmaz.

Kimse işe yaramıyor. İşe yarayan insan bulsam alnından öpeceğim.

Etraf beceriksiz kaynıyor. Bir işi de becerseler, dişimi kıracağım.

Bu cümleleri sıkça kullanıyor musunuz? Ya da etrafınızda kullananlar varsa, bilin ki gizli gizli yalnızlık korkuları yaşanıyor. Gökyüzü bizi nasıl destekliyor dersek:

Yalnızlık korkusu örneğinden devam edersem, dolunay yeniay gibi ay döngülerinde ve tutulmalarda bu korkunuzu tetikleyecek zorlayıcı olaylar yaşarız. Mesela uzunca zamandır kahrını çektiğimiz bir arkadaş öyle bir şey yapar ki, sabrımız taşar. Ee yeter artık, seni daha fazla çekemiycem diyerek arkadaşlığımızı bitiririz. Her zaman bize yapılanlar aynı olsa da, böyle zamanlarda daha çok gözümüze gözümüze batar. Bıçak kemiğe gelir misali durumlar yaşarız.

İşte gökyüzü, ruhsal tekamülümüz için bize bu anlamda hizmet eder.

Devran durmaz, her şey bizi olgunlaştırmak için çalışır durur.

Yaradanın kurduğu sistem, daima tekamüle hizmet eder.

Diliyorum ki, bıçak kemiğe gelmeden karar verebilecek cesarete sahip olanlardan olalım.

O cesaret olmasa da, öyle de böyle de yaradanın sistemi bize öğretecek.

Kaçışımız yok. Hakikati görmeye niyet edelim.

Yeryüzüyle, gökyüzüyle tüm evrenin bize hizmet ettiğinin farkında olarak, yaradanın insan olmamızı bu kadar önemseyerek kurduğu düzene hayranlığımı bir kez daha ifade ediyorum ve insan olarak yaratıldığım için şükrediyorum.

İnsanlığımızı hatırlamak için buradayız.

İnsanca yaşadığımız, birbirimize insanlığımızı hatırlattığımız bir dünyayı hep beraber yaratmayı diliyorum.

Sevgiyle kalın.