Tutuş’tan yurt hatırlatması: Devlet bu işe el atmalı

Türkiye’de özellikle FETÖ ile başlayan mücadele sonrasında en çok tartışılan konuların başında cemaat yurtları ve özellikle gençler üzerinde oluşturulan etki geliyordu.

Malum, özellikle üniversite yıllarında, hatta bazen daha da öncesinde öğrencilere yönelik cemaatlerin sunduğu yurt imkanları olur. Dün bunu en kapsamlı şekilde yapan oluşum Fethullahçılardı.

Sonrasında adına dini içerikli yakıştırmaların yapıldığı gruplar geliyor. Derken bugünlerde hemen her oluşumun gençlik tabanında etki oluşturmak adına eğitim sektöründe bir çaba içine girdiklerini görüyoruz. Bunun için de büyük bir çoğunluğu makul ücret karşılığında olmak üzere gençler bu yurtlara, evlere yönlendiriliyorlar. Buralardan yetişen kişiler ise lider denilen kişiye itaat için ölmeye ve öldürmeye bile hazır hale gelebiliyordu.

Yurt meselesinin devlet yönetiminde ya da denetiminde yapılması konusu ise yıllardır tartışılır durur. Bu konuyu gündeme getirenlerden birisi de AK Parti’nin İzmit İlçe yöneticilerinden Muharrem Tutuş.

Tutuş sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımında kendisinin de bir cemaat yurdunda kaldığını, bu işin devlet eli ile istenen zemine oturtulabileceğini ifade etmiş.

İşte Tutuş’un o paylaşımı:

“AK Parti hükümetlerimiz öncesi kendim de bir cemaat yurdunda kalırken, devletin sistematik bir şekilde uyguladığı türlü baskı ve dayatmalardan rahatsız olurduk. O günlerin rahatları ise, bugünlerin tehditleri oldular.

Ve artık bugün bu işlerin devlet eliyle sağlam bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Müslüman aynı yerden iki defa ısırılmaz...”