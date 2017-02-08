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Tuvalet kağıdına reçete yazdı!

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Tuvalet kağıdına reçete yazdı!
Körfez Toplum Sağlığı Merkezi Evde Bakım Hizmetleri Birimi’nde çalışan Dr. Bilal B. Bu kadar da olmaz dedirtecek bir uygulamaya imza attı.

Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Güvercin Sokak adresinde oturan Rahmi Cingirt hasta olan 94 yaşındaki annesi Sultan Cingirt’i muayene etmesi için Körfez Toplum Sağlığı Merkezi Evde Bakım Hizmetleri Birimi’ni arayarak doktor talep etti. Ruhi Cingirt’in dışarıya çıktığı bir saatte eve gelen Dr. Bilal B. hastayı muayene etti. Muayene işleminden sonra ise tam bir sağlık skandalına imza atıldı. Bilal B. Yaşlı ve hasta kadının kullanacağı ilaçları reçete yerine müsvedde bir kağıda yazdı. Ancak ilaçların düzgün bir şekilde reçete kağıdına hasta bilgileri, tarih, protokol numarası, teşhis, ilaç vb. bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması gerekiyor.

 

İLAÇLARI ALAMADI

Eve gelen Rahmi Cingirt bu ilaçları alabilmek için eczane eczane dolaştı. Ancak gittiği bütün eczaneler ilaçların yazıldığı kağıdın reçete yerine geçemeyeceğini ve bu ilaçların tekrar bir doktor tarafından resmi bir reçeteye yazılması gerektiğini söyledi. Cingirt bu kez Aile Sağlığı Merkezleri’nin kapısını çaldı ancak Aile Hekimi hastayı görmeden ilaç yazmanın suç olduğunu söyleyerek ilaç yazmadı. Aynı doktorun daha önce başka bir hastaya tuvalet kağıdına reçete yazdığı öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü’nün yaşanan sağlık skandalı ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

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