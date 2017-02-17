Mağdur avukatları kararı temyiz edeceklerini söylediler. Eğer Yargıtay kararı onarsa, Tüysüzler kardeşler 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 6 ay hapis yatacak. 671 sayılı kanuna göre verilen suçlar yarıya yarıya indiriliyor. Yani 60 aylık ceza 30 aya iniyor. Bunun iki yılı da yani 24 ayı denetimsiz serbestlik. Geriye 6 ay kalıyor. Tüysüz kardeşler de indirimler sonunda kalan 6 ayı cezaevinde geçirecek.
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Tüysüzler 6 ay hapis yatacak!
Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi; Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz’e ayrı ayrı 5’er yıl ceza verdi.
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