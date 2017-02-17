Tüysüzler 6 ay hapis yatacak!

Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi; Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz’e ayrı ayrı 5’er yıl ceza verdi.

Mağdur avukatları kararı temyiz edeceklerini söylediler. Eğer Yargıtay kararı onarsa, Tüysüzler kardeşler 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 6 ay hapis yatacak. 671 sayılı kanuna göre verilen suçlar yarıya yarıya indiriliyor. Yani 60 aylık ceza 30 aya iniyor. Bunun iki yılı da yani 24 ayı denetimsiz serbestlik. Geriye 6 ay kalıyor. Tüysüz kardeşler de indirimler sonunda kalan 6 ayı cezaevinde geçirecek.