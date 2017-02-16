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Tüysüzler davası bugün

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Tüysüzler davası bugün
Haklarında 636 kişiyi dolandırmak suçlamasıyla dava açılan Tüysüz Kuyumculuğun ortakları yargılanmaya devam ediyor. Tutuksuz yargılanan Tüysüzler bugün yine 3’üncü Ağırceza’da hakim karşısına çıkacak.

Tüysüzler Kuyumculuğun sahipleri olan Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz 27 Haziran 2014’te iş yerini kapatarak kayıplara karışmıştı. Daha sonra alacaklıları birer birer savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sayı 636’ya kadar yükseldi. Tüm Kocaeli’nin konuştuğu davada 14 celse geçti. Tüysüzler bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Tüysüzzedeler davanın sonuçlanıp paralarını geri alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

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Yorumlar
hayrettin
16 Şubat 2017 Perşembe 16:16
16:16
yani kayırma yapıldı her noktaya da yerleştirilip ayrıcalıklı gurup oluşturuldu
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