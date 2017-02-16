Tüysüzler davası yarın

Haklarında 636 kişiyi dolandırmak suçlamasıyla dava açılan Tüysüz Kuyumculuğun ortakları yargılanmaya devam ediyor. Tutuksuz yargılanan Tüysüzler yarın yine 3’üncü Ağırceza’da hakim karşısına çıkacak.

Tüysüzler Kuyumculuğun sahipleri olan Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz 27 Haziran 2014’te iş yerini kapatarak kayıplara karışmıştı. Daha sonra alacaklıları birer birer savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sayı 636’ya kadar yükseldi. Tüm Kocaeli’nin konuştuğu davada 14 celse geçti. Tüysüzler yarın bir kez daha hakim karşısına çıkacak. Tüysüzzedeler davanın sonuçlanıp paralarını geri alacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.