Tüysüzler ve Gülaçtı kararları herkesin kulağına küpe olmalı

M.Tanzer Ünal

Kocaeli finans piyasası son yıllarda iki büyük deprem atlattı.

“Finans piyasası” diyorum, Tüysüzler ve Gülaçtı Kuyumculuk firmalarının Bankacılık Yasası’na aykırı çalıştıkları ve suç işledikleri, haklarında açılan davada verilen cezayla netleşti.

Gülaçtı Kuyumculuk’tan Hüseyin Gülaçtı 2 yıl 6 ay, Tüysüzler Kuyumculuk’tan Yüksel-Cemalettin- Turgut ve Cengiz Tüysüz ise 5’er yıl hapis cezası aldılar.

Hüseyin Gülaçtı’nın cezası kesinleşti, diğerlerinin cezası temyiz aşamasında.

Okurlarımız bilirler, her iki “deprem”i de gazete olarak en yakın biz takip ettik.

Her iki olay da Kocaeli kamuoyunu çok yakından ilgilendiriyordu, toplumun yararı için bize düşen görevler vardı, bunu en iyi şekilde yerine getirmeliydik, getirdik de.

Önce “Gülaçtı depremi” yaşanmıştı.

Gülaçtı, bazı çalışanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla dava açınca, sanık sandalyesinde oturanlar ifadelerinde kurumla ilgili bildikleri her şeyi anlattılar, ellerindeki belgeleri ortaya koydular.

Gülaçtı’nın, yasalara aykırı bir şekilde piyasadan “para ve altın olarak” mevduat topladığını ve bunu işlettiğini iddia ettiler.

Bu iddialar üzerine, kısa adı BDDK olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, davaya müdahil oldu, yeni bir dava açıldı ve iki dava birleştirildi.

Tabii bu arada gerçekleri yazan gazetemize “yayın yasağı” getirildi.

Sadece Kocaeli Gazetesi’ne…

Diğer gazeteler, kendilerine yasak konmamasına rağmen “özel ilişkileri nedeniyle” zaten haber yapmıyorlardı, artık olup bitenleri biz de yazamıyorduk.

Her neyse, sonunda geç de olsa yazdıklarımızın doğruluğu anlaşıldı, yayın yasağı kaldırıldı ve Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası da geçtiğimiz günlerde onandı.

Tüysüzler davası

Daha yeni bitti, belleklerdeki sıcaklığı taze.

“Tüysüzler’in tüymesi”, 28 Haziran 2014 tarihinde yaşanmıştı…

634 kişi dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi olmuştu, ağır ceza mahkemesinde dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve Bankacılık Yasası’na aykırı hareket etmekten dava açılmıştı…

2.5 yıldır devam eden yargılama kısa bir süre önce sonuçlandı, dört sanık Yüksel-Cemalettin-Turgut ve Cengiz Tüysüz, sadece Bankacılık Yasası’na muhalefetten 5’er yıl hapis cezası aldı.

Tüysüz kardeşler, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmaktan beraat ettiler.

Beraat kararı temyiz edildi, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak?

Kulaklara küpe…

Bu iki olay, verilen mahkûmiyet kararları, kuyumcular ve kuyumcularla “para ve altın çalıştırma ilişkisi” içinde olan vatandaşlar yönünden çok nemli.

Duyuyoruz, hâlâ yaşanan sıkıntılardan ders almayan kuyumcular ve vatandaşlar var.

Ne diyelim Allah her iki tarafa da akıl fikir versin!

Bildiğim kadarıyla, hapis cezasıyla iş bitmiyor.

Kuyumcuların kanunsuz mevduat topladıkları sabit olduğuna göre, işin bir de vergi boyutu var…

Kuyumcu-bankacı ilişkilerinin gözden geçirilmesi boyutu var.

Bunlar da göz önünde tutulmalı.

Kuyumcular, altın almak ve satmak çizgisi dışına çıkmamalı.

İnşallah, Gülaçtı ve Tüysüzlerle ilgili mahkeme kararları, pek çok kişi ve kurumun kulağına küpe olur!

Bir daha kentimizde böyle tatsızlıklar yaşanmaz!

Yaprak dökümü başladı mı?

“İzmit CarrefourSa kapısına kilit vuruyor” haberini okuyunca, “Ne o, yoksa yaprak dökümü başladı mı?” diye düşündüm.

2000 yılında açılmıştı, 17 yıl sonra kapanıyor…

Şehrimizin ilk hipermarketiydi, sonra daha büyük ve daha mükemmel konsepte AVM’ler inşa edildi, CarrefourSa bir anda boşluğa düştü.

Bir hipermarket ve etrafındaki üç beş mağaza, insanların ilgisini çekmez oldu.

AVM’ler artık yaşam merkeziydi, CarrefourSa bu trendden uzaktı.

Benim bildiğim, mülkiyet CarrefourSa’nın değil, bir başka Fransız gayrimenkul şirketinin.

Burayı bir başka fona sattığı söyleniyor.

Fazla uzun sürmez, yakında belli olur.

CarrefourSa kapanacak da, burası ne olarak kullanılacak?

Hiçbir seçimde bu kadar promosyon görmemiştik

Ben hatırlamıyorum, hatırlayan varsa söylesin…

Türkiye bunca seçim geçirdi, bunca referandum geçirdi, hiç birinde bu kadar zengin “promosyon” görmedik.

İktidar, hiç birinde bu kadar bonkör davranmadı.

Hiç birinde devlet kasasının ağzı sonuna kadar açılmadı.

Şu yaşadıklarımıza bakın, gökten adeta altın yağıyor!

Düğmeye bastılar, referandum sürecinde vatandaşı acıtacak, vatandaşı rahatsız edecek, vatandaşın hoşuna gitmeyecek her şeyi dondurdular.

*Vergi yapılandırmasında taksitler mayıs sonuna ertelendi.

*Üç aylık sigorta pirim ödemesi, yılın son üç ayına bırakıldı.

*Onda KDV, bunda ÖTV yok!

*Çiftçi borçları yeniden yapılandırıldı.

*Eskisi kadar vatandaşa trafik cezası bile kesilmiyor.

*İstihdam seferberliği ilan ettik, işsizliği bitiriyoruz.

*Bu arada yeni bir zam kararı yok.

Bunun gibi daha neler var neler.

Dedim ya, ben şimdiye kadar böylesini görmedim.

Gören varsa söylesin!