Tüysüzlere hapis ve para cezası, mağdurlar yine mağdur

Haklarında 636 kişiyi dolandırmak suçlamasıyla dava açılan Tüysüzler Kuyumculuk’un sahipleri Yüksel, Cemalettin, Turgut ve Cengiz Tüysüz’e 636 kişiyi nitelikli dolandırmak suçlamasıyla 5’er yıl hapis ve 100’er bin TL adli para cezası verildi.

İzmit’te bulunan en büyük kuyumcu ve döviz bürolarından biri olan Sarraf Tüysüzler, 2014 yılı Haziran ayında dükkanı boşaltarak kayıplara karışmıştı. Birçok bankaya borç bırakan ve 636 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle mallarına el konulan Tüysüzler, birçok taşınmazlarını satarak borçlarının bir bölümünü ödemişti. Ancak birikimlerini Sarraf Tüysüzler’e emanet eden ve dolandırıldıkları gerekçesiyle mahkemeye giderek şikayetçi olan 636 kişinin alacakları ödenmemişti. Tüysüz kardeşler, yaşanan olaydan bir süre sonra bir açıklama yaparak kimsenin mağdur olmayacağını belirterek bütün borçları ödeyeceklerini belirtmişti.

15.Celsede karar çıktı

Tüysüzler ailesinden Cengiz Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz, Perihan Tüysüz ve çalışanlarından Esengül Uludağ ile Melike Tüysüz’ün sanık olarak yargılandığı 'Tüysüzler Davası’nın 15.Celsesi dün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya gelen 50 mağdur vatandaştan mahkeme salonu küçük olduğu gerekçesiyle 41’i duruşma salonuna alındı. Duruşma başından bu yana mahkemeye gelmeyen sanıklardan yine hiçbiri mahkeme salonunda hazır bulunmazken, avukatları ise duruşma salonunda idi.

En ağır şekilde cezalandırılmalarını istediler

Mağdur ailelerin avukatları mahkemede yaptıkları savunmada “Her mağdur için sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Ayrıca savcının verdiği beraat kararına katılmamız da mümkün değildir” dedi. Mahkemede söz alan mağdurlardan bir tanesi “Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Mahkeme karar için kısa bir ara verdi. Verilen iki dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti aldığı kararı açıkladı.

4 kişi beraat etti

Tüysüzler’in Bankacılık Kanunu Hükümleri gereğince izin almaksızın mevduat kabul ettikleri anlaşılmakla suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, zararın ağırlığı ve fiilin özellikleri gözetilerek Sanık Yüksel Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgut Tüysüz ve Cengiz Tüysüz’e ayrı ayrı 5’er yıl hapis ve 100’er bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Melike Tüysüz, Perihan Tüysüz, Esengül Uludağ ve Turgay Tüysüz hakkında ise mahkemece beraatlerine karar verildi.

Mağdurlar isyan etti

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından mağdurlar verilen cezayı yeterli bulmayarak karara isyan etti. Mağdur vatandaşlar duruşma salonundan çevik kuvvet ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkartıldı. Güçlükle sakinleşen mağdurlardan bazıları “Tüysüzlere idam istiyoruz”, “Böyle adalet mi olur?”, “Bundan sonra adaleti biz sağlayacağız o zaman “ diyerek isyan etti. Tüysüzler’e paralarını kaptıran vatandaşların karara itiraz edecekleri öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN